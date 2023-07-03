AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa’da yaşanan olaylar üzerine Türkiye’deki sığınmacılarla ilgili yapılan açıklamalara ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son günlerde bazı siyasetçi, gazeteci ve yorumcular, Fransa’da yaşanan son hadiseler üzerinden sığınmacıların Türkiye’de de benzer çatışmalara yol açabileceği iddiasını dile getiriyorlar. Türkiye’nin insani değerlere dayanan göç politikası ile Fransa’nın sömürgeci politikalarına ve ırkçı şiddete duyulan tepkiyi mukayese etmek, şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Ömer Çelik'e sert bir tepki göstererek; “Ömer Çelik yüksek lisans derslerime devam etseydin olayların nasıl kontrol dışına çıkacağını, Türkiye’nin nasıl kan gölüne döneceğini anlardın. FETÖ ve Açılım rezaletleri ile binlerce insanın ölümüne neden oldunuz. Hala utanmadan konuşuyorsunuz. Türkiye’yi felakete sürüklüyorsunuz. Sizin yönettiğiniz Türkiye’ye yabancıların komplo kurması çok kolay. Derslere devam etmediğin gibi her zamanki bedavacılığın ile araya adam koyup sınavlara girmek istemiştin. Bende seni “çık dışarı” diye odamdan kovmuştum. Yüksek lisans programından atılmıştın. Stratejik konularda cehalet fıtratınızda var” ifadelerine yer verdi.