Prof. Dr. Ümit Özdağ: Sözlerime başsağlığı ile başlamak istiyorum. Şırnaklı bir vatansever kardeşimiz bundan kısa bir süre öne PKK’lı bir teröristi güvenlik güçlerine teslim ettiği için PKK’nın köyüne yapmış olduğu saldırı sonunda hayatını yitirmiş, şehit olmuş iki akrabası da yaralanmış. Ben, bu yurttaşımızın terör örgütü tarafından nasıl tehdit edildiğini sosyal medyadan daha önce haber almış, duymuştum. Suriyeliler için çok endişelenen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar keşke PKK ile mücadelede destek olan bu yurttaşımız için de aynı şeyi duysaydı da onun hayatını kurtarmak için gereken tedbiri alsaydı bugün bu vatansever kardeşimiz hayatta olurdu.

Sevgili Şırnaklılar; Zafer Partisi Şırnak’ta dört arkadaşımızla Mahmut Tatar’ın liderliğinde güzel bir mücadele verecek. Bu mücadele sadece Şırnak’ta verilen değil bütün Türkiye’de verilen bir birlik mücadelesidir. Tatar ailesi Atatürk’ün yoldaşı olan bir ailedir. Biz de Atatürk’ün yoldaşları ile Şırnak’ta yol yürümekten dolayı övünç duyuyoruz.

10 milyon işsizimiz var. Şırnaklı da işsiz, Edirneli de işsiz, Ankaralı da işsiz… 10 milyon işsiz gencimiz varken ardı arkası bitmeyecek şekilde Afganistan’dan, Pakistan’dan, Suriye’den gelen kitlelere iş bulmak, aş bulmak bu mümkün değil. Bu gerekmiyor. Bu bize haksızlık. Şırnak’a, Muğla’ya, Nevşehir’e haksızlık. Bu bütün Türkiye’ye haksızlık. Bütün Türk halkına haksızlık.

Peki, HDP ne diyor? “Kalsınlar, vatandaşlık verelim.” Neden vatandaşlık verelim? Çünkü onlar üzerinden yurdumuzun karıştırılmasını istiyorlar. Onun için vatandaşlık verilsin istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz, Türkiye’nin HDP ile onun bir benzeri olan HÜDA PAR arasına sıkışmasına izin vermeyeceğiz.

Şırnak benim gezi programımda yoktu. Bir HDP milletvekili bir tweet attı beni tehdit etti. “Gaziantep’te seni çalıştırmayacağız” dedi. Ben de dedim ki, “Bekle Şırnak’a geliyorum.” Ben geldim. Galiba o arkadaş buralarda yok bugün. Bak, bana en son meydan okuyan Süleyman Soylu’ydu. Halini gördün. Adam birazcık ders alır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ