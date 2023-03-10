Prof. Dr. Ümit Özdağ: “Türkiye 14 Mayıs’ta seçimlere gidiyor ancak bu seçimler öncesinde seçim güvenliğini tehdit altına alan önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelerin başında sayıları ne kadar olduğu belli olmayan bir milyonu aşacağı tahmin edilen ithal seçmen geliyor.

Seçimin güvenliğini tehdit eden bu gelişmeye şimdi ne yazık ki on ilimizde yaşanan ve ağır tahribata yol açan deprem neticesinde ortaya çıkan nüfus hareketi de eklendi. Birçok insan Kahramanmaraş’tan, Hatay’dan, Adıyaman’dan seçmen oldukları yerlerden uzaklaşmak zorunda kaldılar. Bu da seçim güvenliğini tehdit edecek girişimlere yol açabilir. Zafer Partisi olarak seçimlerde bir süre önce kaldırılan mavi boyanın tekrar devreye sokulmasını istiyoruz.

Anayasayı çiğneyen YSK, şimdi mi yasalara uyar hale geldi?

Yapmış olduğumuz çağrıya YSK’dan, “Bunun için yasa gerekir” şeklinde bir cevap geldi. Aslında YSK’nın görevi seçim güvenliğini sağlamak. Bir yüksek yargı organı olarak bu konuda yasaya gerek kalmadan da düzenleme yapılabilir. Birçok yetkin hukukçunun bu konuda yapmış olduğu açıklamalar var. Ancak şunu hatırlatalım; bugün “yasa gerekir” diyen YSK, referandumda anayasanın emrini çiğneyerek ve kendisini TBMM yerine koyarak mühürsüz 2,5 milyon oyu geçerli kabul etmişti. O zaman yasa aramayan, anayasayı çiğneyen YSK, şimdi mi yasalara çok uyar hale geldi? Mesele seçimin güvenliğini sağlamakken ve bunun için ortada talep varken YSK bu talebi karşılama konusunda neden gereken inisiyatifi almıyor da seçimi güvensizleştirecek bir sürece önayak oluyor; bunu anlamıyoruz. İstanbul’da aynı zarftan çıkan dört pusuladan birisini iptal edip diğer üçünü kabul eden bu YSK değil mi? Seçmen hangi YSK’ya güvenecek?

Her gün buradayız

Doğrusu biz, mavi boya tekrar bu seçimlerde kullanılana kadar ve ithal seçmenle ilgili gerçek sayılar Türk halkına YSK tarafından açıklanana kadar her gün buradayız. Bugün Zafer Partisi olarak buradayız, yarından sonra ittifak üyelerinin katılımıyla burada olacağız.