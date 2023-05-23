Ümit Özdağ kimi destekleyecek? Ümit Özdağ Erdoğan'ı mı, Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? 28 Mayıs seçimleri yaklaşırken, ATA İttifakı'nın zıt kararları seçimi etkileyecek gibi görünüyor. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, dün yaptığı açıklamayla Cumhur İttifakı desteklerken, gözler Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'a çevrildi. İnternet üzerinden Özdağ'ın Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ı mı yoksa Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? Ümit Özdağ saat kaçta açıklamalarda bulunacak? İşte tüm detaylar...

ÜMİT ÖZDAĞ KİMİ DESTEKLEYECEK?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kimi destekleyeceği merak ediliyor. 14 Mayıs seçimleri sonrası Sinan Oğan ile görüş ayrılıkları göze çarparken, Ümit Özdağ'ın kimi destekleyeceğı merak konusu oldu. Sinan Oğan dün yaptığı açıklama sonucu Cumhur İttifakı'nı destekleyeceği duyurdu. Bugün açıklamalarda bulunacak olan Özdağ'ın son kararı vermesi bekleniyor.

ÜMİT ÖZDAĞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde bugün saat 11.00'da açıklaması yapacağını duyurmuştu, bu sabah resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla basın açıklaması saatini 13.00 olarak değiştiğini duyurdu.

Aziz Türk Milleti,

Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir.

Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır.

Bu sebeple Zafer Partisi'nin kararını, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın… pic.twitter.com/6GNbrJ0iP1 — Zafer Partisi (@zaferpartisi) May 22, 2023

ÖZDAĞ, KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde görüşme gerçekleştirdi. Ümit Özdağ resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

İşte Özdağ'ın açıklamaları şu şekilde;

"Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek.

Büyük Türk Milleti’ne arz ederim."

Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları… pic.twitter.com/45sNkDtvaE — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 22, 2023

SİNAN OĞAN ERDOĞAN'I SEÇTİ

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından, ekran karşısına geçen Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

SİNAN OĞAN FARKLI, ÜMİT ÖZDAĞ FARKLI

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı desteklemesinin ardından tüm gözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a çevrildi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özdağ,"Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır.'' ifadelerini kullandı.