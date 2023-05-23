Ümit Özdağ kimi destekleyecek? Zafer partisi ne zaman açıklama yapacak? Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıklamasının ardından gözler Ümit Özdağ'a çevrildi. Dün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Ümit Özdağ, ikinci turda kimi destekleyeceğini bugün açıklayacak. 23 Mayıs 2023 Ümit Özdağ ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ikinci turda kimi destekleyecek? Ümit Özdağ Millet İttifakı'na katılacak mı? Acaba Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu anlaştı mı?

Ümit Özdağ kimi destekleyecek? Ümit Özdağ ikinci turda kimi destekleyecek?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından gözler Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın üzerine çevrilmişti. %5'in üzerinde oy alan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, dün ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ ise partisinin kendi adına karar alacağını söyledi. Zafer Partisi'nin açıklamasında şöyle denildi:

Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır. Bu sebeple Zafer Partisi'nin kararını, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, 23 Mayıs Salı (yarın) saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacaktır.

Ümit Özdağ Millet İttifakı'na katılacak mı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda kimi destekleyecek? Ümit Özdağ, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında vereceği kararı bugün saat 13:00'de açıklayacak. Dün önce Ak Parti adına Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi'ni ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapılırken "Suriyelilerin onurlu ve gönüllü geri dönüşüşü benimsemiyorum gerekirse zorla gidecekler" diyen Ümit Özdağ, sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştu. Akşam 18:00'te Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında neler konuşulduğu, anlaşmaya varıp varmadıkları çok merak ediliyor. CHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmenin ardından Ümit Özdağ, "Biz mutabakat metnimizi sunduk, Sn. Kemal Kılıçdaroğlu Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Umarım yarın saat 11.00'a kadar olumlu cevabını iletecek" şeklinde sosyal medyadan açıklama yapmıştı. Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme hakkında şunları paylaştı:

"Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk Milleti’ne arz ederim."

Kulis bilgileri arasında Ümit Özdağ'ın Göç Bakanlığı'nı istediği iddia ediliyor. Habertürk'ten Çetiner Çetin'in verdiği bilgilere göre Zafer Partisi'nin “Türkiye’nin göç ve göçmen politikasının bakanlık düzeyine çıkarılması, tek bir elden ve Zafer Partisi tarafından yönetilmesi” yönünde tek bir talebi olduğu kaydedildi.

23 Mayıs 2023 Ümit Özdağ ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Dün saat 11:00'de açıklama yapacaklarını açıklayan Zafer Partisi, sabah saatlerinde basın toplantısının saat 13:00'te olacağını açıkladı.

Zafer partisi ne zaman açıklama yapacak?

Bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ basın açıklaması yapacak. Seçimlerde ikinci turda kimi destekleyeceği merak edilen Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'nin toplantısı saat 13:00'te, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak.