Zafer Partisi kuracakları ittifakın Cumhurbaşkanı adayını seçti. Ümit Özdağ, Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan, olduğunu açıkladı. Özdağ Genel Merkezde yapılacak törenin bugün saat 14.00'da olacağını belirterek,"Türk Milleti 1921 Anayasasını savunan 2 ittifak karşısında çaresiz değildir. Artık ATA İttifakı var" dedi.
ATA ittifakı imza töreni ve ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan’ın adaylığının açıklanması için düzenlediğimiz tören saat 14.00’de Zafer Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilecek. Türk Milleti 1921 Anayasasını savunan 2 ittifak karşısında çaresiz değildir.… https://t.co/DrnDIBAilW pic.twitter.com/SPxZlixWoT— Ümit Özdağ (@umitozdag) March 11, 2023
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi