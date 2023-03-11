Zafer Partisi kuracakları ittifakın Cumhurbaşkanı adayını seçti. Ümit Özdağ, Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan, olduğunu açıkladı. Özdağ Genel Merkezde yapılacak törenin bugün saat 14.00'da olacağını belirterek,"Türk Milleti 1921 Anayasasını savunan 2 ittifak karşısında çaresiz değildir. Artık ATA İttifakı var" dedi.

Sinan Oğan Kimdir, Nerelidir?

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi