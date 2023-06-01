Ümit Özat saçlarını boyattı mı? internet üzerinden aratılan konuların başında geliyor. Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Ümit Özat, sene başında iddialı laflarıyla gündeme geliyor. Sene başında Icardi'nin 20. golü geçemeyeceğini belirtirken, geçtiği takdirde saçını sarı kırmızıya boyatacağını belirtmişti. Yıldız oyuncu 20. gölü atarak Galatasaray'ın şampiyonluğunun mimarlarından oldu. Peki Ümit Özat sözünü tuttu mu? Saçlarını sarı kırmızıya boyattı mı? İşte detaylar...

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPTI!

Sezon başında ''Mauro Icardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım'' diyen Fenerbahçe'nin efsane ismi Ümit Özat, Icardi'nin 19 gole ulaştığında Twitter'dan ''Allah'ın varsa 1 gol daha atmazsın'' paylaşımı yapmıştı.

ŞAMPİYONLUK GELDİ, ICARDİ PAYLAŞTI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ümit Özat'a seslendi ve ''Ümit, sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben, seni sarı kırmızılı saçla görmeyi bekliyoruz'' paylaşımında bulundu.

ÜMİT ÖZAT SÖZÜNÜ TUTTU!

“Icardi, canım kardeşim günaydın. Yeni kalktım baktım ki Instagram’da beni paylaşmışsın. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Şampiyonluğunuzu tebrik ediyorum. Yalnız arkadaşlarına hocana camiana sorabilirsin. 2001-2007 arasındaki Ümit Özat’ın kaptanlığındaki Fenerbahçe’ye denk gelseydin ne bu şampiyonluğu yaşardın ne de gol kralı olurdun. Maalesef benim oynamadığım döneme denk geldin. Büyük futbolcusun ama en büyük değilsin. Seni gece 12’de yayınıma davet ediyorum. Geldin geldin, gelmedin Messi’yi çağırıyorum” dedi.

Gece 12'de yayın açan Ümit Özat sözünü tuttu ve sosyal medya hesabından canlı yayın açarak saçlarını kırmızıya boyattı.



