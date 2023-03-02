Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, projenin detaylarına yaptığı yazılı açıklamayla değindi.

“Toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir demokrasi ve insan hakları meselesi olduğu inancıyla uzun yıllardır kadınların eşit, adil, özgür bir hayat sürdürebilmesi için hassasiyetle çalışıyoruz. Ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de bu konuda sesimizi daha gür çıkardığımız bir gün olarak ele alıyoruz. Olağan şartlarda bu günlerde Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırladığımız iletişim çalışmalarını kamuoyu ile paylaşacaktık. Ama şu an olağan şartlarda değiliz.

6 Şubat’tan beri aklımız, kalbimiz her an deprem bölgesinde...

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acısı hepimizin canını öyle yakıyor ki, her şeyden önce yaralarımıza çare bulmaya çalışıyoruz.

Deprem haberini aldığımız andan itibaren bölgeye ayni ve maddi yardım ulaştırmak için var gücümüzle çabalıyor, yaşanan afet sonrası hayata dönmek için vatandaşlar olarak iş birliği ve dayanışma içinde olmanın gücüne inanıyoruz.

Bu inançla Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun Mor Yerleşke projesiyle bölgeye ve bölgedeki kadınlara destek vermek için yola çıktık. Emzirme odaları, çocuklar için aktivite alanları, psikolojik danışmanlık ve daha birçok desteği barındıracak yapıları ile depremden etkilenen kadınlarımızın, çocuklarımızın, yaşı nedeniyle bakıma ihtiyaç duyan büyüklerimizin, engelli bireylerin koşullarını iyileştirmeye, en temel ihtiyaçlarını sağlayarak psikososyal açıdan güvenli alanlar yaratmamıza imkân verecek Mor Yerleşkeler ile uzun süreli bir desteğin başlangıç adımını atmayı hedefliyoruz.

İlk etapta 14 adet ile destek olduğumuz ve ilkini Kahramanmaraş’ta hayata geçireceğimiz rehabilitasyon ünitelerinin sayısını çoğaltmak, daha çok kadının ve çocuğumuzun hayatına dokunabilmek adına herkesi projeye destek vermeye davet ediyoruz!

İzleri kalacak olsa da yaralarımızı birlikte sarabileceğimize, hep birlikte iyileşebileceğimize inanıyoruz. Bu yıl 8 Mart Kadınlar gününü bu inançla, umutla yeniden kuracağımız gelecek hayaliyle karşılıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadın iyileşirse dünya iyileşir. Milletçe hepimizin başı sağ olsun, tüm ülkemize geçmiş olsun.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ