Altınordu İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleşen açılış törenine Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Altınordu Spor Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan katıldı.

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi törende yaptığı konuşmada, Futbol Federasyonu’nun 100. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, ana paydaşı oldukları U-12 İzmir Cup turnuvasının kendileri için kıymetli olduğunu belirterek, “Öncelikle Altınordu Futbol Kulübümüze teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu turnuvayı tüm dünyaca tanınır hale getirdiler. 2013 yılından bu yana birçok yabancı kulübü İzmir’de güzel bir şekilde ağırladılar. Tüm dünyada büyük bir sinerji ve farkındalık yarattılar. Sizlerin huzurunda futbola verdikleri bu kıymetli emekler için kendilerini alkışlıyorum.” dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Futbol Akademileri projemiz hem kulüplerimizin hem de futbolumuzun kurtuluş reçetesidir”

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Türk futbolunda kalıcı ve istikrarlı başarılar elde etmek istediklerinin altını çizen Büyükekşi, “Bunun için de sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak gerekiyor. İşte bu sebeple; “Futbol Akademileri” projemizi hayata geçirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır. Ya da esaret ve sefalete terk eder.” İşte bu sebeple; bu akademilerde, 6 yaşından 19 yaşına kadar tüm çocuklarımıza ve gençlerimize özel eğitimler verilecek. Amacımız: altyapı akademilerinden yetişen futbolcuların öncelikle kendi kulüplerinin a takımına yükselmeleri. Sonrasında da yurt dışına transfer olmaları. Kulüplerimizin ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Son 3 yılda sadece 6 futbolcumuzu yurt dışına transfer edebildik. Böyle bir ortamda Futbol Akademileri projemiz hem kulüplerimizin Hem de futbolumuzun kurtuluş reçetesidir.” şeklinde konuştu.

“İlgili kanunun değiştirilmesiyle kulüplerimize stopaj iadelerini altyapı için kullanma zorunluluğu getirildi”

Ülkemizde büyük bir potansiyel, yetenek ve kaliteli oyuncular olduğunu kaydeden Mehmet Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Marifet bu yetenekleri geliştirmekte. Onları en güzel şekilde yetiştirmekte. Geçtiğimiz pazartesi günü bu konuda dünya çapında büyük bir tecrübesi olan Double Pass firmasıyla işbirliği protokolü imzaladık. Futbol Akademileri projemizde; öncelikle genç futbolcularımızı yetiştirecek antrenörleri eğitiyoruz. Bu antrenörler sonrasında kulüplerinde ilgili yaş gruplarında görevlendirilecek. Ve kulüplerde gerçek anlamda Futbol Akademileri kurulacak. Gelecek sezon Süper Lig Kulüplerine; 2024-2025 sezonunda ise TFF 1. Lig Kulüplerine akademi zorunluluğu getirdik. Altyapıların finansmanı konusunda ise Sayın Bakanımızın kıymetli destekleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığımız ilgili kanunu değiştirdi. Kulüplerimize stopaj iadelerini altyapı için kullanma zorunluluğu getirdi. Bu sayede kulüplerimiz ilave bir yükümlülüğe girmeden hem altyapılarını finanse edebilecekler. Hem de altyapı spor eğitim tesisleri inşaa edebilecekler. Kulüplerimize böyle güzel bir imkân tanıyarak Türk futbolunun gelişmesine büyük bir destek veren, Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”

“Gençlerimizi ‘İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu’ olarak yetiştirdiğimizde ulusumuzun geleceğini güvence altına alabiliriz”

Çocuklarımızın altyapı anlamındaki eğitimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan TFF Başkanı, “Ancak onları aynı zamanda Fair Play ruhuna sahip bireyler olarak yetiştirmek de çok önemli. Bunun için sadece bizim verdiğimiz eğitimler yeterli olmaz. Çocukların eğitimi ailede başlar.

Stadyuma gittiklerinde ailelerinden, yakınlarından güzel şeyler görmelerini sağlamalıyız. Altınordu’nun sloganında olduğu gibi gençlerimizi “İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu” olarak yetiştirdiğimizde ulusumuzun geleceğini güvence altına alabiliriz. Tüm çocuklarımıza turnuvalarda başarılar diliyorum. 3 gün sürecek turnuvaları izlemeye gelen İzmir başta olmak üzere tüm ege halkına ve diğer tüm konuklara teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: “İzmir Cup, altyapı sporcularının seviyelerini tespit, takip etme ve geliştirme notasında çok önemli bir turnuva”

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, Dünyanın pek çok ülkesinden gelen birbirinden değerli sporcularla, sporu seven spora sevdalı misafirlerle Altınordu Futbol Kulübümüzün ev sahipliğinde her yıl düzenlenen U12 İzmir Cup’ın başlangıcını yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu şampiyona U12 çocuklar için bir Şampiyonlar Ligi mücadelesini ortaya koyuyor. Her yıl bu vesileyle Avrupa’nın en büyük kulüplerinin altyapı sporcuları ülkemize geliyorlar. Bu önemli kupa için birbirleriyle tanışıyorlar, mücadele ediyorlar ve ter döküyorlar. Tabi ki altyapı sporcularının birbirini tanımasıyla birlikte özellikle seviyelerini tespit, takip etme ve geliştirme notasında bir tecrübe aktarımı bu şampiyonada en güzel şekliyle gerçekleşiyor. Tabi aynı zamanda burada bu güzel İzmir’de Altınordu Kulübümüzün ev sahipliğiyle dünya futbolunda potansiyeli olan gelecek vadeden yeni yetenekleri tüm dünyanın bu anlamdaki dikkatine ve ilgisine sunmuş oluyoruz. İşte bu yıl 41’i yabancı olmak üzere toplamda 72 takım bu turnuvada mücadele edecekler. Hakikaten iftihar ettiğimiz ve Gençlik ve spor Bakanlığı olarak, paydaşı olmaktan mutluluk duyduğumuz bir çalışma ve organizasyon. Ben bu vesileyle Altınordu Futbol Kulübümüze, değerli başkanımıza kıymetli ekibine ve bu güzel çalışmada emek veren katkı sağlayan tüm paydaşlara ve tabi bu şampiyonayı bu turnuvayı şenlendiren canlandıran tüm katılımcılara gönülden teşekkür ediyor, tebriklerimi sunuyorum. Burada bir mücadele var, alın teri var, gayret var, inanç var ve bu anlamda mücadele eden takımlar var, pırıl pırıl çocuklarımız var. Ben tüm takımlarımıza, ter dökecek tüm gençlerimize de gönülden başarılar diliyorum.”

Karşılaşmalar TFF Youtube Kanalından yayınlanıyor

72 takım ve 500 sporcunun mücadele ettiği Uluslararası U12 İzmir Cup'ta 8 grupta 9'ar takım yer alıyor. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar son 32 turuna yükselecek. Grup birincileri diğer grupların dördüncüleri ile oynayacak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise diğer grupların üçüncüleri ile eşleşecek. Turnuvadaki tüm karşılaşmalar TFF Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Pazar günü yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacak

Tek maç eleme sistemi üzerine oynanacak karşılaşmaları kazanan takımlar önce son 16 turuna yükselecek. 16 takımın eleme maçlarını kazananlar çeyrek final vizesi alacak. Uluslararası U12 İzmir Cup'ta 9 Nisan Pazar günü yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacak ve büyük heyecan sona erecek.

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