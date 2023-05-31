9-11 Haziran tarihlerinde İstanbul Kilyos Doğada Yaşam Okulu’nda doğa, spor ve müzik tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Bu sene Jack Wolfskin isim sponsorluğunda ikinci kez hayata geçirilecek etkinlik VAULT, SPX, Castrol, Çocukların Festivali Depar Motor, DJI, Eker, ENFİTO, EXXEN, Garanti BBVA Bonus, Hotomobil, Jaggervan, Joy Türk, Karnaval, Laboratuar, Life Fitness, Liv Hospital, Mars Athletic Club, Medya Barter, P-Arts Company, Polaroid, Therabody, Urban Badger, Vaneda ve Zest sponsorluğunda katılımcılarla buluşuyor.

Hem yetişkinler hem çocuklar için spor etkinlikleri, iyi yaşam deneyimleri ve atölyeler

WOLFEST’23 iyi müzik dinlemek, İstanbul Kilyos Doğada Yaşam Okulu’nun olağanüstü doğasında outdoor sporlarını deneyimlemek ve kamp tatili yapmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Festivalde Mars Athletic Club’ın spor sponsorluğu kapsamında çeşitli spor etkinlikleri, iyi yaşam deneyimleri, farkındalık çalışmaları, beslenme atölyeleri ve daha birçok etkinlik sunuluyor. Doğa yürüyüşü, bisiklet, koşu, yoga, pilates, zumba ve kampçılık gibi etkinliklerle zenginleşen WOLFEST’23’te ayrıca çocukların keyif alacakları çeşitli içerikler de yer alıyor.

Alanında deneyimli isimlerle keyifli söyleşiler

WOLFEST’23 aynı zamanda outdoor, spor, sağlıklı yaşam gibi konularda uzman isimlerin deneyimlerini aktardığı birbirinden keyifli sohbetlerle de renkleniyor. Programda Macerasever Orkun Olgar, motosiklet gezgini Gülşah Merve Yüksel, sporcu Aleyna Hadımoğlu, nefes koçu Cihan Hatipoğlu, doğada hayatta kalma ipuçlarıyla tanınan youtuber Doğadaki Sakal – Bora Çakır, Gamze Asıltürkmen gibi isimler yer alıyor.

Sevilen sanatçılar WOLFEST’23 sahnesinde: Bedük, Can Bonomo, Emir Yargın ve daha fazlası

WOLFEST’23 katılımcılarına; ormanın, harika bir sahil ve deniz manzarasının, bisiklet rotalarının, yürüyüş parkurlarının ortasındaki kamp alanında; çadır, karavan ve glamping konaklama alternatifleri sunuyor. Her dakikası dolu dolu geçecek etkinliğin sahnesinde Bedük, Can Bonomo, Deniz Sipahi, Emir Yargın, Evdeki Saat, Ezgi Yelen, Furkan Kozanlı ve Selin Sümbültepe yer alıyor. Katılımcılar ayrıca İlda Karr’ın da aralarında bulunduğu önde gelen DJ performansları ile kendilerini müziğin ritmine bırakıyor.

Türkiye’nin en güzel ve en doğal kamp alanlarından birinde, hijyeni ve güvenliği ön planda tutan bu uluslararası festivalin biletlerine www.passo.com.tr, Mobilet, Biletino, gişe.com ve SPX mağazaları üzerinden ulaşılabiliyor.