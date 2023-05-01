Güneşten gelen kızıl ve morötesi zararlı ışınlara ultraviyole denir. Kısaca UV olarak da bilinen bu ışınların dalga boyu, yaz mevsiminde ve öğle saatlerinde daha yüksek olur. UV ışınlarına her mevsim ve günün her saatinde maruz kalırız. UV ışınlarına ne kadar maruz kaldığınız ve ne kadar korunduğunuza bağlı olarak bu ışınlardan ne kadar etkilendiğiniz değişkenlik gösterir. İnsan gözünün algıladığı en düşük dalga boylu ışığın rengi mordur. UV ışınları mor ışığın altında bir boyuta sahip olduğu için morötesi ışınlar olarak tanımlanır. UV ışınlarının en önemli kaynağı güneştir.

UV Işınlarının Zararları Nelerdir?



1- Cildin kızarmasına, soyulmasına ve pul pul dökülmesine neden olur.

2- Özellikle yaz aylarında ve öğle saatlerinde uzun süre güneşte kalmak göz sağlığını olumsuz etkiler. Gözde katarakt hastalığına neden olabilir.

3- UV ışınları bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve vücut direncinin düşmesine yol aça.

4- Ciltte lekelere neden olur. UV ışınları cilde direk temas etmesi durumunda cilt dokusunda hasar ve kayba yol açabilir. Ayrıca güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak yanıklara yol açabilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ