Hayata geçirdiği sponsorluk anlaşmalarıyla ülkemizde outdoor ve extreme spor branşlarının büyümesini sağlayan, sektörünün lider markası SPX (Sport Point Extreme), her yıl Bursa’da düzenlenen patika koşusu yarışı Dağyenice Ultra Trail’e ikinci kez isim sponsoru oldu.

Bu anlaşma çerçevesinde 19 – 20 Mayıs tarihlerinde yapılacak organizasyon, 2023 yılında da “SPX Dağyenice Ultra Trail” ismiyle gerçekleştirilecek. Koşu tutkunlarından büyük ilgi gören organizasyonda bu yıl 61K Toprak Parkuru, 33K Su Parkuru, 15K Ateş Parkuru ve 6K Göl Parkuru olmak üzere dört farklı yarış koşulacak.

Ayrıca Nilüfer Belediyesi, SPX markalarından, ultra trail ekosisteminin büyümesinde büyük etkisi bulunan Merrell, Copa Isı Sistemleri, Nefes Dağyenice ve İlay Tekstil de ülkemizde patika koşuları arasında önemli bir yer edinen etkinliğin sponsorları arasında yerini alacak. Organizasyonun kayıtları https://dagyeniceultra.com/ adresinde devam ediyor.

“Ultra trail ailesinin büyümesinden büyük mutluluk duyuyoruz”

Ülkemizde patika koşusuna ilgi gösteren kişilerin artmasında öncü konumunda olduklarını belirten Olgar ve SPX Genel Müdürü Barış Andırınlı, gerçekleştirilen basın toplantısında “İlham veren ve ruhunu doğadan alan markalarımız, güçlü ve yaygın mağaza ağımız, dinamik ve heyecanlı ekibimiz ile 34 yıldır dünyaca ünlü markaların ürünlerini spor tutkunları ile buluşturmayı sürdürüyoruz. Şirket kodlarımıza ve ruhumuza uygun, çeşitli sponsorluk anlaşmalarımız ve iş birliklerimiz ile Türkiye’de ultra trail etkinliklerini desteklemeye ve bu aileyi büyütmeye katkı sağlamaya büyük bir heyecanla devam ediyoruz.

Şehir hayatının yoğunluğundan bir nebze olsun uzaklaşmak için spor yapan kişiler, doğada olmak, keşfetmek ve koşmak adına patika koşusu yarışlarına son dönemde büyük ilgi gösteriyor. SPX Dağyenice Ultra Trail de istikrarlı büyümesini sürdüren, destekçileri arasında yer almaktan mutluluk duyduğumuz nitelikli bir organizasyon.

2022 yılı itibarıyla ise, 4 yıldır destekçileri arasında yer aldığımız SPX Dağyenice Ultra Trail’in isim sponsoru olarak yola devam ediyoruz. Patika koşusu alanındaki uzmanlığımızı, bu yarışın kalitesiyle birleştirerek bu spor dalına ilgiyi daha da büyüteceğimize inanıyoruz. Patika koşusuna gönül veren herkesi 20 Mayıs 2023 tarihinde hem sporla hem doğayla buluşmak üzere Bursa’ya, SPX Dağyenice Ultra Trail’e bekliyoruz” dedi.

Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr Sibel Özer ise “Büyük ilgi gören SPX Dağyenice Ultra Trail yarışlarımız bu sene 20 Mayıs’ta Nilüfer’de yapılacak. 5 ayrı parkurun bulunduğu yarışlar Bursa’nın en güzel bölgelerinden biri olan Dağyenice’den başlayıp, birbirinden güzel üç gölün manzarası eşliğinde gerçekleşecek. Bu sayede yarışmacılar dışında, izleyicilerin de doğada nefes alma imkanı bulacağı etkinliğe herkesi davet ediyoruz. Nilüfer’de her yaştan insanı spora teşvik ederken, sporun her branşına da alan açmaya ve talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Nilüfer Belediyesi olarak bu organizasyonda yer almaktan da büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

SPX Dağyenice Ultra Trail’i ilk yılından beri desteklediklerini ifade eden COPA Isı Sistemleri Pazarlama Müdürü Ekrem Serhan Ekrem, “COPA Isı Sistemleri olarak kurulduğumuz günden bu yana sporun ve sporcunun yanında olmayı önemsiyoruz. Bursalı bir firma olarak, büyüdüğümüz, geliştiğimiz ve dünyaya açıldığımız bu topraklara hizmet etme sorumluluğunu da taşıyoruz. Şehrimizin birçok branşındaki spor kulüplerine ve sporcularına destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Her yıl daha da büyüyerek Türkiye'nin en önemli spor etkinliklerinden biri haline gelen SPX Dağyenice Ultra Trail 2023’ün bir kez daha altın sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bursa’ya uluslararası arenada değer katacağına inandığımız bu projenin içerisinde yer almak bizim için çok kıymetli. Hem doğa ile hasret gidereceğimiz hem de spor yapacağımız bir etkinlik bizleri bekliyor. 20 Mayıs'ta gerçekleşecek olan bu organizasyonda, yüzlerce sporcu ve doğasever bir araya gelerek eşsiz bir doğa deneyimi yaşayacak” şeklinde konuştu.

19 – 20 Mayıs tarihlerinde Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bu yıl 4. kez gerçekleşecek olan organizasyona 2000’e yakın sporcunun katılacağını belirten SPX Dağyenice Ultra Trail Yarış Direktörü Burcu Özhan, “Koşu tutkunlarından büyük ilgi gören organizasyonda bu yıl 100 K Mysia Yolları Parkuru, 61K Toprak Parkuru, 33K Su Parkuru, 15K Ateş Parkuru ve 6K Göl Parkuru olmak üzere beş farklı yarış koşulacak. Bursa’da doğa ile sporu buluşturan en önemli etkinliklerden biri haline gelen SPX Dağyenice Ultra Trail antik çağdan günümüze gelen pek çok kültür ve tabiat varlığına ev sahipliği yapan Mysia Bölgesi’nde gerçekleşecek. Patika koşusuna gönül veren herkesi SPX Dağyenice Ultra Trail’e bekliyoruz” dedi.

Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Parkur

SPX Dağyenice Ultra Trail’in eşsiz bir doğayı zorlu bir spor etkinliğiyle harmanlayan özel parkurlarına bu sene bir yenisi daha ekleniyor. Cumhuriyet’in 100. Yılına özel olarak bu sene ilk kez koşulacak olan 100K Parkuru, Uluabat Gölü üzerinde bir ada ve yarımadadan oluşan Gölyazı Apollonia’dan başlayıp Dağyenice Göleti’nde son bulacak.