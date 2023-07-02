Kurban Bayramınızı en iyi dileklerimle kutlar, sağlıklı ve mutlu nice bayramlar geçirmenizi dilerim.

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Daha çok ülkücü nesil yetiştirmeliyiz.

Ülkücü nesil yetiştirmek bizim ülkemize olan vefa borcumuzdur.

Ancak bunu da Göktürk kitabelerindeki öğütler ve Atatürk'ün gençliğe hitabeleri ideali ile başarabiliriz.

Ülkücü olarak yetişebilecek vatan evlatlarının, Bilge Tonyukuk gibi yol gösteren, Atatürk gibi yüzyıl sonrasını görebilen , tarih, coğrafya , matematik ve uluslararası ilişkilerde ihtisas yapmış kişiler tarafından seminerler verilerek eğitilmeleri şarttır. Bu eğitimi verebilecek gönüllü çok ülkücü eğitmen vardır.

Bu gençlerimizi yalan yanlış ve iştigali olmayan konularla donatılması ülkemize yarar değil, bilhassa zarar getirir.. Sinsice din ile giren Arap geleneklerini bertaraf ederek ve önceliklerini ilim, bilim ve teknoloji’ye vermelidirler.. Her ülkücünün kalplerinde din, ahlak ve fazilet zaten vardır.

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Türkiye'nin güçsüz bırakmanın, ulaşması mümkün olan yere ulaşmasını engellemenin nedeni bize gösteriyor ki; iktisadi kaynakların sömürülmesini engel olacak bir gücün bertaraf edilmesidir. Nasıl ki : Önce Zengezur bölgesi arkadan Karabağ ve Batı Azerbaycan topraklarının işgal edilmesi gibi.

Bu denklemlerden ve projeler gösteriyor ki, Türklerin Türklerle irtibatını kesip, Türk topraklarındaki iktisadi kaynakları ele geçirilerek sömürülmesi...

Bunlar gerçek ve doğrudur. Bunlar yüzyıldır devam eden sistemli ve kararlı politikalarının meyveleridir.

Peki, biz ne yaptık ?

Amerikalı, İngiliz, İsrail misyonerler oralarda cirit atarken, biz ise onlara seyirci kaldık. Bizdeki canı pahasına idealist olan kahramanları oralara gönderemedik. Uzun vadede hangi planları uyguladık? Halbuki rahmetli Atatürk, Musul - Kerkük için yedi defa çizme giydi.

Atatürk uzun vadeli ideali olan bir ülkücüydü. Onun bu tutumu bizlere ders olması gerekmez miydi? Görülüyor ki mesele, uzun vadede meselelere sahip olmamak, günlük politikalarla başa gelenlerin otuz-kırk yıl bir saltanat sürmesinden ibaret olmadığıdır.

Şimdi ki gibi ; Karabağ’ın geri alınması, Kıbrıs ve Ege politikası, Zengezur koridorunun açılması , Suriye stratejisi, K.Irak politikası gibi doğru, yerinde ve cesur adımlar atılması gerekirdi.

En kısa zamanda göçmen sorunun da çözülerek Türkiye rahatlatılacağından eminim.

Değerli kardeşlerim; Bu husus bile ülkücü nesiller yetiştirilmemiz olmamızla ilgilidir. Bu en büyük suçumuzdur.

Ülkücü demek; şahsi menfaatlerini, toplum menfaatiyle çakıştığı zaman severek feragat edebilen demektir.

Ülkücü demek ; vatanın her köşesinde fedakarlıkla çalışmayı kutsal sayan demektir.

Ülkücü demek; eğilmeyen, bükülmeyen sapmayan, şaşmayan, dürüst, namuslu, faziletli, cefakâr insan demektir.

Ülkücü demek; mukaddes değerleri canı pahasına koruyan ve bunlardan herhangi birinin tüyüne dokunulduğu veya tehlikeye uğrama ihtimali bulunduğu zaman, ölümü göze alarak hesabını soran demektir.

Mukaddes değerler; vatanın, devletin, bayrağın birliğidir. İstiklalimizdir, hürriyetimizdir, milli refah ve huzurumuzdur.

Sevgi ve saygılarımla.