Siyasi partilere verilecek seçim yardımları, deprem bölgesinin yaralarını sarmaya harcanmalı buna öncülük edecek şerefli milletvekilleri harekete geçmelidir.

Hakkımı helal etmiyorum, verdiğim vergilerin tek kuruşunun bu sözde muhalefet partilerine gitmesine razı değilim, seçim yardımlarının deprem bölgesindeki insanlarımıza harcanması çağrısında bulunan Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, ’Aralıksız her gün, sabah 5,45 uyanıp sayısız insana iş kapsı olan işimizin başına geçiyor, çalışanlarımızın sorumluluğunu üzerimizde bir vebal olarak görüyor ve daha çok insanımıza iş kapsı açmak için akşam 22.00 kadar var gücümüz ile çalışıyor, insanımıza iş ve devletimize vergi veren nice benim gibi insan, ülkeye ve millete hiçbir faydası olmayan siyasi partilere tek kuruş gitmesine razı değildir. Bir yıl boyunca kurdukları tiyatro masasında sadece Erdoğan düşmanlığı ile yan gelip yatarak hiçbir gelecek vizyonu ortaya koyamayanlardan, bir halt çıkmayacağını zaten milletimizin ekseriyeti hemfikirdi ve normal koşullarda olacak seçimde onları tarihe gömerek gerekli cevabı verecekti ama maalesef ki çok büyük açılara sebebiyet veren depremlerden dolayı 45 bin insanımızı kaybettiğimiz, 2 milyon insanımızın evsiz kaldığı, 81 milyon insanımızın etkileyen bir felaketi yaşadık millet olarak. Bu felaket karşısında milletimiz tek vücut olarak yaraları sarmak için büyük bir çalışma yürütürken, milli olan muhalefetin yapması gereken, bu felaket karşısında her ne kadar anayasada seçimler ancak savaş halinde ertelenebilir olsa da millet olarak bu yaşadığımız felaket karşısında seçimleri ertelemeliyiz demek yerine bu tiyatro masası, seçim de seçim diye haykırmaya başlaması ve normal koşullarda iktidar olmak isteyen muhalefet partilerinin dünyanın her yerinde daha iyi bir çıkış planı, daha güzel bir gelecek vizyonu ortaya koyacak çalışmaları yapmadan, felaket üzerinden siyasi rant devşirmeye yönelen ama çıkar kavgasına düşerek bir aday bile belirlemekten aciz bu tiyatro masası için bir seçim yapmaya lüzum olmadığı aşikarken, milletin vergilerinin bu tiyatro masasına seçim yardımı olarak dağıtılmasını bir vatandaş olarak kabul etmiyor ve helal de etmiyorum. Bu tiyatro masasına seçim yardımı yapmak yerine bu yardımlar depremden etkilenen vatandaşlarımız için harcanmalıdır ve buna öncülük edecek şerefli milletvekilleri harekete geçmelidir.’ dedi.

İktidara talip bir muhalefetin olmayışı, iktidarı gevşetmemeli ve eskisinden daha çok çalışmalıdır.

Ortada iktidara talip olan bir muhalefet kalmayışının, bu kadar büyük sorunlarımız var iken, iktidar cephesinde yaşanabilecek olası bir gevşetmeye sebebiyet vermemeli ve daha çok çalışmalıdır uyarısında bulunan Araştırmacı yazar Hüseyin Demir,’ Böylesine bir muhalefet var iken biz iktidardan hiç inmeyiz düşüncesine kapılan ve bunun sonucunda gevşeme gösterilmesinin bu millet için telafisi olmayan sonuçları olabilir. Evet, malumun ilanı olarak dün iktidara talip bir muhalefetin olmayışının tescili yapıldığı doğrudur. Unutulmamalıdır ki çok büyük felaket yaşadık ve hayati öneme sahip çok sayıda sorunun çözülmesi için eskisinden kat ve kat daha çok çalışılması durumunda yaralar sarılabilir. Bu yaraları sarmak 20 yıldır kendiyle yarışan Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan önderliğinde iktidarın vazifesidir ve bunun için gevşeme göstermeden daha çok çalışılmasıyla aşılacak sorunlar ile karşı karşıyayız. Bakınız hiç gündeme gelmeyen İstanbul merkezli yada başka illerde merkezi olup depremden etkilenen 10 ilde imalat yeri, fabrikası olup üretim yapan yada buradaki imalatçılar ile anlaşma yapan büyük şirketlerin kredilerde yaşadığı sorunların ekonominin çarklarına zarar vermemesi ve sicillerinin bozulmaması için krediler noktasında, erteleme talebinde bulunan tüm şirketlerin kredi erteleme taleplerinin karşılanmasını dile getirecek bir muhalefet olmadığı için gündeme gelmediğini biliyoruz. Bu yaşanan ayrıntılarda gizli binde birinden olan bu gibi sorunları çözmek için iktidarın daha çok çalışması çok önemlidir.’ dedi.

