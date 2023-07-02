Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya ve Trabzon havalimanlarının uçuş sayılarını açıkladı. Uraloğlu, "Ulaşımda çığır açıyor; kesintisiz kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Haziran Cuma ve 1 Temmuz Cumartesi günü Trabzon Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndaki en yüksek uçuş sayısını açıkladı.

Uraloğlu, 30 Haziran Cuma günü Trabzon Havalimanı'nda tüm zamanların en yüksek uçuş sayısı 145. Ulaşımda çığır açıyor; kesintisiz kavuşturuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Antalya Havalimanı'ndaki en yüksek uçuş sayısının ise 1.188 olduğunu açıklayan Uraloğlu, "Her platformda güven ve konfor içinde ulaştırmak bizim işimiz." ifadelerini kullandı.