TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nden Türkiye için hayırlı bir sonuç çıkmasını diledi.

Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'ndeki Beşirli Borsa İstanbul Ortaokulu'na gelen Bakan Karaismailoğlu, "2045" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Karaismailoğlu, gazetecilere, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Sözün bittiği yerdeyiz. Ülkemiz için inşallah çok hayırlı bir sonuç çıkar. Bundan sonra artık memleketimiz için, milletimiz için neler yapabiliriz, sahada söylediklerimizi icraata geçirme vakti inşallah." dedi.

Yoğun tempolu bir seçim dönemi geçirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, yoğun temponun bundan sonra da milletin hayatını kolaylaştıracak icraatların hayata geçirilmesi noktasında devam edeceğini, vatanın ve milletin selameti için çalışacaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, seçimlere katılımın yoğun olduğunu gözlemlediğini de dile getirerek, bu durumun, milletin demokrasiye, düşüncelerine ve değerlerine sahip çıkmasının önemli bir göstergesi olduğunu aktardı.

Sandığın, demokrasilerin vazgeçilmezi olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Hem de yapılan işlerin takdir edilmesi veya ders verilmesi için milletimiz için aslında bir fırsat. Milletimiz de bunu, bugün son derece değerlendiriyor. İnşallah bu değerlendirmeler neticesinde, milletimizin isteği doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.