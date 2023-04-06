Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

100 Yılda Yapılmayacak İşleri 20 Yıla Sığdırdık

Şu anda en önemli gündemimiz 14 Mayıs seçimleri. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 100 yılda yapılmayacak işleri 20 yıla sığdırdık. İnşallah bu seçimi aldıktan sonra sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde listeler çalışılıyor. Tek gündemimiz 14 Mayıs'tan sonra hizmet etmeye devam etmek. Biz yıllardır memleketimize, milletimize hizmet ediyor.

Görevlerin Her Türü Kutsaldır

Ben çalışma hayatında İstanbul'da başladım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. İstanbul bize çok şey kattı, biz İstanbul'a kattık. İstanbul'da çalışırken sadece İstanbul sınırlarıyla proje uyguluyorduk. Buralar kutsal görevler. Burada makamda geçireceğimiz her dakika bizim için çok önemli. Hayat felsefemiz vatanımıza milletimize hayırlı evlat olma görevimiz var. Bizim için görevlerin her türü kutsaldır.

Depremi Duyar Duymaz Hemen Harekete Geçtik

Bizim deprem öncesi çok farklı gündemimiz vardı. Çok güzel projeleri bir taraftan hizmete sunuyoruz, bir taraftan ulaştırma sisteminde kaliteli hizmetin stardartlarını yükseltmek istiyoruz. Depremi duyar duymaz bakan arkadaşlarımızla organize olduk. Hemen harekete geçtik. Ben sabah saat 08.00 olmadan İstanbul Havalimanı'ndaydım. 110 arama kurtarma uzmanı ile THY ile Adıyaman'a hareket ettik. Saat 09.00'da oradaydık. İndiğimizde tahminimizin ötesinde tahribat vardı şehirde. Adıyaman gibi yerde 1200 bina yıkılmış. Tabii zor süreç. Bizim her bölgede onlarca şantiyemiz var. İş makinaları, personelimiz var.

Depreme Adıyaman'da Binada Yakalandık

Bütün araçlarımızı deprem bölgesine sevk ediyoruz ama gittiğinizde bina yıkılmış, içinde canlı var, iş makinası ile dokunamıyorsunuz. Öğle üzerindeki depreme Adıyaman'da binada yakalandık. Deprem biter bitmez kendimizi dışarı attık. İlk hafta çok zor geçti. Kışın en soğuk günleri. Bölgenin tarihindeki en soğuk günleri. Bu zorluklar içinde canla başla çalışıldı. İlk gün araç ekipman eksiği olabilir ama bu kadar büyük afete anında müdahale etmeniz zaten mümkün değil. Milletimiz olağanüstü sahiplendi. 3 ve 4. günde yurt dışından ekipler gelmeye başladı.

1500 Vatandaşımızı Defnettiğimiz Günler Oldu

Şehirler yerle bir olmuş. Bu kadar vefat var. Bir taraftan enkaz altından binlerce vatandaşımızı kurtardık. Hakikaten çok büyük mücadele verildi. İlk gün işin büyüklüğü, sıcaklığıyla uzman dışında başka müdahale yöntemi olabildiği için aksaklıklar oldu ama sonra herşey yapıldı. Altyapıya aslında fazla bir şey olmadı. Aynı anda binlerce binanın yıkılması. Bu şehirlerde, Adıyaman özelinde günde 2 vefat oluyordu. Günde maalesef 1500 vatandaşımızı defnettiğimiz günler oldu. Buraları çok kısa sürede eskisinden daha iyi şekilde inşa edeceğiz.

Afeti Önleyemezsiniz Ama Afete Dirençli Yapılar Yapabilirsiniz

Şu an FSM köprüsünün çelik hatlarla yeniliyoruz. Bunları gün gün, saat saat takip ediyoruz. Trafiğe yansıtmadan yeniliyoruz. Aynı şekilde diğer köprülerimizin de bakımını yaptıkları için afet durumda dimdik ayakta kalacaklar. Afeti önleyemeyebilirsiniz ama afete dirençli yapılar yapabilirsiniz.

İstanbul Havalimanı Dünyaya Hizmet Edecek Örnek Yapı

İstanbul Havalimanı depremden kesinlikle etkilenmez. En sağlam ve depreme karşı en dirençli yapılardan birisidir. Mühendislik size burada olabilecek etkiye neler gerektiğini söylüyor. Gururla bütün dünyaya sunduğumuz bir proje. Buradaki kalite standartları dünyanın en üstlerinden bir tanesi. Dünyaya örnek bir proje. İstanbul gibi bir yerde bu şehre ve dünyaya hizmet edecek örnek yapı.

Biz İBB'den Destek Beklemiyoruz

Biz onlardan destek beklemiyoruz, yapacağımızı fazlasıyla yapıyoruz. İBB'nin İstanbul'a bir hizmetle gündeme geldiğine rastladınız mı? Bilinçaltında şu var, şehir hastanelerine karşıyız, bu çalışmasın. Böyle demiyor tabii ki, bilinçaltlarında var. Merkezi hükümetten gelen paralar belli. Bu paralar nereye gidiyor? Bunun hesabını milletimiz soracak. Şu anda 318 kilometre çalışan metro hattımız var. Bu yıl 380 kilometreye çıkacak Bakanlığımızın yaptığı metrolarla. Bizim master planımız 1100 kilometre. Onun da ne zaman yapılacağı planları yapılmıştır. Kayaşehir metrosunu 1 hafta içinde açıyoruz.

Kanal İstanbul Devasa Bir Proje

Bizim mega projelerimizden bir tanesi Kanal istanbul. Orada inşaat devam ediyor. Hazırlıklarımız devam ediyor. Covid nedeniyle maliyet artışları, tedarik artışları nedeniyle fizibilitemizi yapıyoruz. Kanal İstanbul devletten 1 kuruş çıkmadan ülkemize kazandıracağız. Kanal İstanbul kendi gelirleriyle yatırım maliyetini karşılayacak proje. Biz fizibilitemizi o şekilde yaptık. Önünde sonunda yapılacaktır. Bugün başlasanız 6-7 yıldır sürecek devasa bir proje.

Zigana Tüneli Avrupa'nın En Büyük Tüneli Olacak

Zigana Tüneli bayramdan önce açılmayı hedefleniyor. Şimdi bu kadar büyük mega projelerini yaparken dünyanın en büyük felaketiyle uğraşıyoruz. Deprem gündemimizden hiçbir zaman çıkmayacak. Zigana Tüneli de bayram öncesi inşallah açılacak. 14,5 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en büyük tüneli olacak. Bunlar hakikatten gurur verici işler. Ovid Tüneli 14 kilometreydi. Zigana Tüneli onu geçti.

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