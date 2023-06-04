Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Abdulkadir Uraloğlu yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu. Peki, Abdulkadir Uraloğlu kimdir? İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hakkında bilgiler...

Abdulkadir Uraloğlu Kimdir?

1966 yılında Trabzon'da doğan Abdullah Uraloğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1988 yılında mezun oldu ve aynı yıl özel sektörde Saha Mühendisi olarak görev yaptı.

1989 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki çalışma hayatına başlayan Uraloğlu, Erzurum 12. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi olarak görev aldı. 1990-1998 yılları arasında Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi, Kontrol Mühendisi ve Kontrol Şefliği görevlerinde bulunduktan sonra 1998 yılında Erzurum Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisliği görevine getirilen Uraloğlu, 2003 yılında Trabzon 10. Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2005 yılında Kayseri 6. Bölge Müdürü, 2006 yılında da Samsun 7. Bölge Müdürü olarak atandı.

Abdülkadir Uraloğlu, 2009 yılında kısa bir süre Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü olarak görevlendirildi. Daha sonra tekrar Samsun'a dönerek Samsun'da Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü. 2012 yılında İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevine getirilen Uraloğlu, 23 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.

Abdulkadir Uraloğlu aynı zamanda, Yollar Türk Milli Komitesi ve Karayolları Vakfı Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ