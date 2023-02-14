Beylikdüzü Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından başlattığı yardım çalışmalarını sürdürüyor. Deprem bölgesinde ulaşılamayan alanlara yardım malzemesi taşınması amacıyla Belediye tarafından temin edilen 39 motosikleti bölgeye sevk ettiklerini dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yardımlaşma ve dayanışma ile bölgedeki halkımızın yaralarını saracağız. Hiç kimseyi geride bırakmadan yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin hemen ardından kriz masası oluşturarak çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi tarafından temin edilen 39 motosiklet Hatay’a sevk edildi. Beylikdüzü Motosiklet Kulübü üyesi 60 kişi ile birlikte bölgede görev yapan ekip, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Deprem bölgesinde ulaşılamayan alanlara yardım malzemesi taşıyan ekip depremzedelere gıda ve hijyen malzemelerini en hızlı şekilde ulaştırıyor.

Çalık: Hep birlikte iyiliği çoğaltacağız

Beylikdüzü Motosiklet Kulübü’nün yanı sıra Beylikdüzü Offroad Spor Kulübü üyelerinin de bölgedeki çalışmalara destek olmak için Hatay’a gittiğini dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Depremden etkilenen bölgelere destek olmak için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Katkı sağlayan herkese duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim. Hep birlikte iyiliği çoğaltacağız. Yardımlaşma ve dayanışma ile bölgedeki halkımızın yaralarını saracağız. Hiç kimseyi geride bırakmadan yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. (YHM)