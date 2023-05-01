Geçen yıl savaş nedeniyle Ukrayna'dan tahliye edilen çocuklar, başta Antalya olmak üzere farklı kentlere yerleştirildi. Büyük bir bölümü yetimhaneden gelen çocuklar, bir yıldır çeşitli etkinliklerle savaşın travmalarını atlatmaya çalışıyor.

Bir yandan eğitimlerini Türkiye'de devam ettiren savaş mağduru çocuklar, bir yandan da çeşitli sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerde sağlanan imkanlarla yeteneklerini geliştiriyorlar.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, çocuklara ev sahipliği yapan Türkiye'ye ve yetkililere teşekkür etti.

Bodnar, "Bir yıl içinde Türkiye'ye 2 bin 700 çocuk geldi, bazı çocuklar dönüş yaptı. Şu anda Antalya'da 850 çocuğumuz bakıcılarıyla kalıyor. Dönüş yapanların yerine askerlerimizin çocukları geliyor." diye konuştu.

Çocukların savaşın neden olduğu travmayı atlatabilmeleri için çeşitli organizasyonlar yaptıklarını aktaran Shostak, "İlk önce eğitimlerini organize ettik çünkü çocuklarımız orada okula gidiyorlardı. Eğitimlerinden geri kalmadılar. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle çocuklarımızı burada bulundukları süreçte müzeleri, ören yerlerini ve turistik alanları gezdirdik." bilgisini verdi.AA