Ukrayna'daki Rusya Savaşı'nın başlamasının ardından Polonya'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı hızla artmaya devam ediyor. Son verilere göre, 16 Mayıs itibarıyla Ukrayna'dan Polonya'ya giren mültecilerin sayısı 12 milyona yaklaştı. Bu süreçte Polonya'dan ayrılan Ukraynalıların sayısı ise 10 milyonu geçti.

Polonya Sınır Muhafızları, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana yoğun bir göç dalgasıyla karşılaştıklarını belirtti. Sadece dün itibarıyla 22 bin kişinin Polonya'ya geçtiği bilgisini paylaşan yetkililer, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen kişi sayısı 11 milyon 911 bini geçti." ifadesini kullandı.

Polonya'nın Avrupa Birliği Nezdindeki Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'dan Polonya'ya geçenlerin yüzde 80'den fazlasını kadın ve çocuklar oluşturuyor. Bu durum, savaşın etkisinden en çok etkilenen kesimin sivil halk olduğunu gösteriyor.

Polonya Ekonomi Enstitüsü'nün raporuna göre, Polonya'da kayıtlı olan 1 milyondan fazla Ukraynalı bulunuyor. Bu sayı, Ukraynalıların Polonya'yı yeni bir yaşam yeri olarak seçtiğini ve yerleşik bir düzene geçtiklerini gösteriyor.

Ancak, Polonyalıların Ukraynalı mültecilere yönelik tutumları karmaşık bir tablo çiziyor. Birçok Ukraynalı, Polonya toplumunun kendilerine olumlu bir tutum sergilediğini düşünse de, mültecilerin durumuyla ilgili Polonyalıların görüşleri farklılık gösteriyor. Savaşın başından bu yana, Ukraynalı mültecilere yardım ihtiyacı olduğuna inananların oranı yüzde 84'ten yüzde 50'ye düşmüş durumda.

Ukraynalıların büyük bir kısmı, savaşın sona ermesi ve ülkelerinin istikrara kavuşması durumunda geri dönmeyi planlıyor. Ancak, mültecilerin geri dönüşü için güvenli ve istikrarlı bir ortamın oluşturulması büyük önem taşıyor.

Yenigün Haber Merkeiz