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Medya, felsefe, siyaset bilimi çalışmaları olan Seven, akademisyendir. Kanada The University of Western’i bitiren, “Siyaset Bilimi” ve “Felsefe” yüksek lisansı yapan Seven, “Medya Çalışmaları” üzerine doktora yapmaktadır. 2012-2016’de Literatür Aktüel’de editörlük yapan Seven, Kanada Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesidir.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise 10 Mayıs'ta Ukrayna ordusunun Patriot füzesi ile Rusya’ya ait Kinjal hipersonik füzesini vurduğunu açıklamıştı.

Yetkili, yapılan değerlendirmede sistemin hafif hasar aldığının ancak halen çalışabilir durumda olduğunun belirlendiğini dile getirdi.

Rusya’nın, hipersonik "Kinjal" füzesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi ni vurduklarını duyuran üzerine AA muhabirine açıklama yapan ABD’li bir yetkili, Ukrayna’da bir Patriot sisteminin hedef alındığını doğruladı.