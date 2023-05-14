Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şiddetli çatışmaların devam ettiği Bahmut yönündeki durumu değerlendirdi.

Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde ilerlemeye devam ettiğini savunan Malyar, "Birliklerimiz bugün Bahmut çevresinin kuzey ve güneyinde 10'dan fazla düşman mevzisini ele geçirdi ve İvanivske civarında bir ormanın önemli bir alanını düşmanlardan temizledi. Farklı yerlerden düşman askerleri esir alındı." ifadesini kullandı.

Malyar, Bahmut şehrinde durumun çok ağır olduğunun altını çizerek, "Düşman tüm kuvvetlerini orada toplamış yoluna çıkan her şeyi yok ederek ilerlemeye çalışıyor. Şiddetli çatışmalar sürüyor." dedi.

Kaynak: AA