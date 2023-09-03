KİEV (AA) - Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki liman altyapısına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.
Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinde Odessa bölgesinin güneyindeki sivil altyapıya 3 saat 30 dakika boyunca saldırı düzenlediğini belirtti.
Ukrayna hava savunma sistemince bölgede Rusya'ya ait 22 İHA'nın imha edildiğini belirten Kiper, "Liman altyapısı da vuruldu. Limanın 2 sivil çalışanı yaralanarak hastaneye kaldırıldı." bilgisini paylaştı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın gece saatlerinde Odessa bölgesine düzenlediği saldırıda 25 İHA kullandığı belirtildi.
Kaynak: AA