Ukrayna Dışişleri Bakanı, Karadeniz'in Avrupa'nın barış içinde yaşaması açısından önemli bir rol oynadığını belirtti ve "Ukrayna'nın zaferi, hepimizin zaferi olacak" dedi. Kuleba, Baltık Denizi ve Karadeniz'deki güvenliğin bölünmez olduğuna işaret ederek, Ukrayna ve NATO müttefiklerinin hava ve füze savunma sistemlerinin entegrasyonu çağrısında bulundu.

Kuleba ayrıca, uluslararası hukuka saygı duyan tüm barışçıl ülkeleri, Karadeniz'in ticaret ve seyahat amaçlı yeniden kullanabilmesi için silahsızlandırılması çağrısı yaparak, bu hedefe ulaşmak için ısrarcı olunması gerektiğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Karadeniz'in kıyıdaş devletler için "işbirliği denizi" olarak kalması gerektiğini belirtti ve "Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak" dedi. Bu çağrı, Ukrayna'nın güvenliğini artırmak ve bölgesel güvenliğe katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır.

Kaynak:AA