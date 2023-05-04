Bu sırada iki ülke heyetleri arasında yaşanan tartışma ve arbedeye TBMM Başkanı ve KEİPA Başkanı Mustafa Şentop'tan sert tepki geldi. Şentop, "Kime söz verildiyse o konuşacak. Bu toplantının huzurunu kimseye bozdurmam" dedi.

KEİPA'nın 61. Genel Kurulu Oturumu Açılış Töreni'nde konuşan Şentop, bölgedeki sorunların çözümü için iş birliği ve diyalogun önemine dikkat çekti. Ukrayna heyetinin protesto girişimine rağmen, zirvenin amacının ülkelerin refah ve kalkınmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Ukrayna Heyeti Ankara'daki Zirvede Protesto Girişimi Gerçekleştirdi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Sert Tepki

Ankara'da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Tımofeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyeti, bayraklı protesto girişiminde bulundu. Ukrayna heyeti, Rus heyetinin arkasında Ukrayna bayrağı açarak protestoda bulundu.

Bu sırada iki ülke heyetleri arasında yaşanan tartışma ve arbedeye TBMM Başkanı ve KEİPA Başkanı Mustafa Şentop'tan sert tepki geldi. Şentop, "Kime söz verildiyse o konuşacak. Bu toplantının huzurunu kimseye bozdurmam" dedi.

KEİPA'nın 61. Genel Kurulu Oturumu Açılış Töreni'nde konuşan Şentop, bölgedeki sorunların çözümü için iş birliği ve diyalogun önemine dikkat çekti. Ukrayna heyetinin protesto girişimine rağmen, zirvenin amacının ülkelerin refah ve kalkınmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Şentop, Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin 30'uncu yıl dönümünün ve 61'inci Genel Kurulun KEİPA, bölge ve ülkeler için hayırlı olmasını dileyerek önemli açıklamalarda bulundu. Bölgedeki sorunları ortak iradeyle çözüme ulaştırmanın her zamankinden daha acil bir ihtiyaç olduğunu belirten Şentop, parlamenter diplomasi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemini vurguladı.

TBMM Başkanı, Türkiye'nin 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığı büyük deprem felaketi sonrası gösterilen dayanışma ve yardımlar için de teşekkürlerini iletti. Şentop, KEİPA'nın bölge ülkelerini yakından ilgilendiren konularla ilgili raporlar ve tavsiye kararlarıyla bölgedeki işbirliği sürecinin geliştirilmesine yardımcı olduğunu kaydetti.

Mustafa Şentop, KEİPA'nın bölgedeki üzücü gelişmeler nedeniyle zor bir dönemden geçse de, üye ülke parlamentolarıyla yakın işbirliğini sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin bu platform altındaki ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini ve KEİPA 61'inci Genel Kurulu kapsamındaki çalışmaların ülkelerin ve