Ukrayna ordusu, Rusya tarafından yapılan hava saldırılarına karşı başarılı bir mücadele verdi. Gece saatlerinde Kiev ve Dnipropetrovsk bölgelerine atılan 18 füzeden 15'i, hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Hedef alınan bölgelerde can kaybı yaşanmadığı ve altyapıda hasar meydana gelmediği açıklandı.

Dnipro Bölge Konseyi Başkanı Mykola Lukashuk, hava savunma sistemlerinin Rusya'ya ait 7 füzeyi imha ettiğini ve 25 kişinin yaralandığını belirtti. Pavlohrad şehri de gece boyunca 2 kez hedef alındı ve bir sanayi işletmesi ile 19 apartman ve 25 yapının hasar gördüğü ifade edildi.

Ukrayna ordusunun hava savunma sistemlerinin başarısı, Rusya'nın saldırgan tavrına karşı uluslararası toplumda destek kazandırdı. Batı ülkeleri, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırganlık nedeniyle defalarca kınarken, Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırmak için yardım sözü veriyorlar.