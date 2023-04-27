Trabzonspor'un başarılı Milli kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan teklif yağıyor. Bu sezon kötü bir bir grafik çizen takımına rağmen Avrupa kulüpleri tarafından yakın markaja alınan Uğurcan Çakır'ın iyi bir teklif gelmesi durumunda kariyerini yurt dışında sürdürecek.

Başarılı eldiven kısa süre önce verdiği röportajda "Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda iyi bir teklif varsa giderim. Aksi halde kalır her zamanki gibi savaşırım" ifadelerini kullanmıştı.

Milli kaleciye adeta teklif yağıyor. İşte detaylar... Sezon sonu yaklaşırken 26 yaşındaki oyuncu ile Sheffield United, Everton ve Monaco ilgileniyor. Karadeniz ekibi 15 milyon euro civarında bir rakam bekliyor. Aksi halde gidişine onay çıkmayacak.