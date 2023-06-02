Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan ve Türkiye gündemine oturan bir isimdir. Peki, Uğur İbrahim Altay kimdir, nereli? Kaç yaşında ve evli mi? İşte, bu önemli siyasetçinin hayatına dair merak uyandıran detaylar...

UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?

Uğur İbrahim Altay, 1974 yılında Konya'da doğmuştur. İlköğretimini Selçuk İlkokulu ve Mevlana Ortaokulu'nda tamamlamış, lise eğitimini Konya Gazi Lisesi'nde başarıyla bitirmiştir.

EĞİTİM VE MESLEK HAYATI

Uğur İbrahim Altay, 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine Proje Mühendisi olarak başlayan Altay, bir yıl boyunca bu görevi icra etmiştir. Çeşitli önemli projelerde yer alarak inşaat mühendisi olarak başarılı çalışmalara imza atmıştır.

SİYASİ KARİYERİ

Uğur İbrahim Altay, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi'nde aktif görevler üstlenmiştir. 2004-2008 yılları arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, 2008 yılında ise Konya Şube Başkanlığına seçilmiştir.

Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2009 yılında seçilen Altay, 2014 yılında yapılan seçimlerde tekrar bu göreve seçilmiştir. 2018 yılında Konya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Uğur İbrahim Altay, 2019 seçimlerinde yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam etmiştir.

AİLE HAYATI

Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.

Yenigün Haber Merkezi