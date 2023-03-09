1943 Yılında İstanbul’da doğan Uğur Dündar Vefa Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi.1970 yılında TRT’nin açtığı sınavları kazanarak. İngiltere’de BBC yayın örgütünün ‘’Televizyonda Yapım-Yönetim’’ kursuna katıldı. Türkiye’ye döndükten sonra TRT’de Yapımcı, yönetmen,sunucu olarak değişik Tv programlarına imza atan Dündar, 1978 yılı Sedat Simavi Vakfı ödülünü kazandı.

Uğur Dündar sonraları İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitelerinde ‘’Tv programcılığı’’ derslerinde lisansüstü hocalık yaptı.

TRT’de 20 yıl süreyle çalıştı Uğur DündarARENA Programıyla ülkemizde soruşturmacı televizyon gazeteciliğini başlatan ilk yayıncı oldu.

Uğur Dündar’ın ödüllerine gelince; iki kez Sedat Simavi, birçok kez Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ödüllerinin yanı sıra ülkemizin seçkin üniversitelerinden 300’ü aşkın başarı ödülü aldı. Ulusal platformdaki bu ödüllerin yanı sıra ARENA ve Uğur Dündar, 1997 Berlin Televizyon Festivali’nin ‘’onur konuğu’’ oldu. Dündar ve ekibi, Organ Mafyası araştırmasıyla da Türk Tv tarihinde ilk kez ‘’The New-York Festivals’de ‘’Finalist Award’’ödülünü, ayrıca Washington’daki ‘’Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Konsorsiyumu-ICIJ’den ‘’Başarı’’ödülünü aldı.

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