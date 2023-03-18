Tahir Karaca: Çanakkale ruhunu sanatın her alanında yaşatmak gerekiyor

Resim öğretmeni Tahir Karaca Çanakkale Zaferi’nin önemini nesilden nesile aktarmak hedefiyle öğrencileriyle bu sergiyi hazırladıklarını ifade ederek, ‘ Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla eserlerimizi her iki temada bütünleştirerek oluşturduk. Çanakkale ruhunun tek yürekte, tüm renklerle ve duygularla ifade edilmesini amaçladık. Sanatçılarımız, özellikle kendi tekniklerini, duygularını katarak farklı bir çalışma geliştirmiş oldular. Çanakkale ruhunu sanatın her alanında yaşatmak gerekiyor’’ dedi.

Mücella Uzun: Eserleri yaparken adeta geçmişe gittim

Sergide eserleri bulunan emekli öğretmen Mücella Uzun ise, ‘’Çanakkale Savaşı’nda cephede savaşan kadınları çizdim. Resimleri yaparken geçmişe gittim, o duyguyu adeta yaşadım. Geleceğe, çocuklarımıza ve gençlerimize Çanakkale ruhunu anlatabilmek için uğraştım. Amacım nesilden nesile Çanakkale ruhunu işlemek’’ dedi.

7 Nisan’a kadar ziyaret edilebilir

Tahir Karaca, Şema Perk, Ebru Kodaman Gündüz, Neriman Gökdeniz, Kevser Tunalı, Alaa Abdullah Aldbak, Bilent Özdemir, Pervin Güzelyurt, Gülfidan Özoğlu, Nurcan Ünlüönen, Ruşen İnceoğlu, Filiz Sevilmiş, Mücella Uzun, Vesile Akın, Hülya Özdemir, Tülün Salter, Türkan Doğan, Ülgen Mustafaoğlu Altun, Selma Teke, Tuba Gök, Nuray Ardıç, Esra Kupik, Havva Akcan, Hayriye Bat, Nilüfer Akay, Süreyya Fuçıcı, Sahar Başırı, Nazlı Ayan ve Hülya Uzun tarafından hazırlanan sergi, 7 Nisan’a kadar Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ