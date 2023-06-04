Finalin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisi Nedir?

Futbolun yerel ve küresel ekonomiye büyük etkisi var. Taraftarlar genellikle konaklama, giyim ve yiyecek-içecek sektörlerine önemli harcamalar yaparlar. Ayrıca, İtalyanların genellikle İstanbul ve çevresinde, İngiliz turistlerin ise ağırlıklı olarak güney bölgelerimizde harcama yaptıkları gözlemlenmiştir.

Taraftarların Harcama Alışkanlıkları Nelerdir?

Taraftarlar genellikle kendi takımlarının mağazalarından, normal zamanlara göre yaklaşık 3.5 kat daha fazla alışveriş yaparlar. Derbi günlerinde, ortalama bir taraftar kartının toplam restoran harcaması yüzde 23 artıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İzlenme Oranları Ne Olacak?

Şampiyonlar Ligi finalini 200 ülkede 2 milyar futbolseverin canlı izlemesi bekleniyor. Bu, tüm dünyada en çok izlenen spor etkinliklerinden biri olacaktır.

Şampiyonlar Ligi Finali'nin Türkiye'ye Olan Diğer Önemi Nedir?

Dev finalin Türkiye için diğer bir anlamı ise Inter’de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile Manchester City’de oynayan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ın sahne alacak olmasıdır. Bu durum, Türk futbolcuların uluslararası alanda göz önünde olması açısından önemlidir.

Manchester City ve Inter'in Son Hazırlıkları Nerede Yapılacak?

Manchester City'nin teknik direktör Pep Guardiola, son çalışmalarını Galatasaray’ın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapmayı tercih etmiştir. Inter'in ise İstanbul’daki programı henüz netleşmemiştir. Bu bilgi yakın zamanda güncellenecektir.