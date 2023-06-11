Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bu önemli başarıyı Twitter hesabından duyurdu. Açıklamada, "Türk taşıyıcılarımız, Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla düzenledikleri ek tarifeli ve charter seferler ile söz konusu trafikte önemli bir yer tuttu" ifadelerine yer verildi.

Manchester City ve Inter taraftarlarının, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için İstanbul'a gelmesi, havaalanında yoğunluğa neden oldu. Taraftarların tarifeli seferlerle gelmelerinin yanı sıra, İtalya ve İngiltere'den kalkan tarifesiz çok sayıda uçak ve özel jetler de İstanbul Havalimanı'na indi.

Bu durum, İstanbul'un global etkinliklere ev sahipliği yapabilme kapasitesini ve İstanbul Havalimanı'nın dünyanın dört bir yanından gelen yolcuları ağırlayabilecek altyapıya sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin, İstanbul Havalimanı'nda yaşanan bu rekor trafikle tarihe geçmesi bekleniyor.