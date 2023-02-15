Deprem bölgesindeki kronik hasta raporlarının süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Tekirdağ'da lise öğrencileri depremzedeler için bere, çorap ve battaniye üretiyor

Bu kadarına da pes! Yunan Gazete dolandırıcıları deşifre etti

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Josef de Souza, deprem bölgesine giderek Arda'ya formasını götürdü

Josef de Souza, deprem bölgesine giderek Arda'ya formasını götürdü

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu, yarın 8 maçla başlayacak. Ajax ile Union Berlin arasındaki karşılaşmayı, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren ekiplerin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi play-off etabı ilk ayağının maç programı (TSİ) şöyle: