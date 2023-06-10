Final maçı, İstanbul'un Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşti ve yaklaşık 72 bin taraftar tarafından izlendi. Bu, İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yaptığı büyük bir finaldi. Maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetti. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yaptı, Tomasz Kwiatowski ise video yardımcı hakem olarak görev yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi Rumen Istvan Kovacs oldu.

Manchester City, 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye karşı oynadığı ilk final maçında 1-0 mağlup olmuştu. Bu zafer, Manchester City'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk şampiyonluğu oldu.

Inter Milan ise geçmişte 1963-1964 sezonunda Real Madrid'i, 1964-1965 sezonunda Benfica'yı ve 2009-2010 sezonunda Bayern Münih'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını üç kez müzesine götürmüştü. Ancak bu sefer Manchester City karşısında sahadan mağlup ayrıldı.