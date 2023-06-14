Ucuz yaz tatili fırsatları! En uygun otel ve pansiyonu olan tatil yerleri Tatil planlarınızı henüz yapmadınız mı? Size Türkiye'nin en uygun otel ve pansiyonu tatil köylerinden bazılarını haberimizde. Sahip oldukları özel plajları, yatları, spa hizmetleri ve muhteşem konumları ile bu tatil köyleri, tatilinizi unutulmaz bir deneyime dönüştürecek. Hangi köyün sizi en çok büyüleyeceğini görmek için okumaya devam edin.

Swandor Hotels & Resorts Topkapi Palace, Antalya:

Plaja 0.4 km mesafede

8.0 - Çok İyi (2029 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺5.424, Agoda'da.

Euphoria Palm Beach Resort, Antalya:

Plaja 0.6 km mesafede

5.8 (2054 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺2.897, Destinia'da.

Hotel Ozkaymak Falez, Antalya:

Plaja 0.3 km mesafede

5.4 (1224 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺3.290, TatilBudur.com'da.

Lara Garden Hotel, Antalya:

Şehir merkezi 9.7 km uzaklıkta

7.9 - İyi (607 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺1.413, otelz.com'da.

Porto Bello Hotel Resort & Spa, Antalya:

Plaja 0.3 km mesafede

8.2 - Çok İyi (2834 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺4.239, Agoda'da.

Holiday Inn Antalya - Lara, Antalya:

Plaja 1.2 km mesafede

8.0 - Çok İyi (2094 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺2.790, Booking.com'da.

Trendy Lara Hotel, Antalya:

Plaja 0.4 km mesafede

8.5 - Çok İyi (1905 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺4.989, otelz.com'da.

Royal Wings Hotel, Antalya:

Plaja 0.1 km mesafede

8.8 - Çok İyi (1863 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺5.543, Trivago'da.

Miracle Resort Hotel, Antalya:

Plaja 0.1 km mesafede

8.3 - Çok İyi (3562 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺4.799, Tatil.com'da.

Liberty Hotels Lara, Antalya:

Plaja 0.2 km mesafede

8.4 - Çok İyi (4287 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺3.949, Agoda'da.

Saturn Palace Resort, Antalya:

​​​​​​​

Plaja 0.1 km mesafede

8.7 - Çok İyi (2130 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺4.690, Tatil.com'da.

Limak Lara De Luxe Hotel & Resort, Antalya:

​​​​​​​

Plaja 0.1 km mesafede

8.6 - Çok İyi (3548 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺5.080, Booking.com'da.

Delphin Imperial Lara, Antalya:

​​​​​​​

Plaja doğrudan erişim

8.5 - Çok İyi (2789 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺5.250, Booking.com'da.

IC Hotels Green Palace, Antalya:

​​​​​​​

Plaja 0.1 km mesafede

8.8 - Çok İyi (1785 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺5.299, Tatil.com'da.

Sherwood Exclusive Lara, Antalya:

​​​​​​​

Plaja 0.2 km mesafede

8.6 - Çok İyi (2146 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺4.799, Tatil.com'da.

D Maris Bay, Marmaris:

​​​​​​​

Muhteşem bir koyda yer alan bu otel, özel plajları ve lüks hizmetleriyle tanınıyor.

9.1 - Muhteşem (780 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺6.500, Booking.com'da.

Kempinski Hotel Barbaros Bay, Bodrum:

​​​​​​​

Bodrum'un en güzel bölgelerinden birinde yer alan bu otel, spa hizmetleri ve özel plajı ile dikkat çekiyor.

8.7 - Çok İyi (950 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺4.700, Booking.com'da.

Maxx Royal Kemer Resort, Kemer:

​​​​​​​

Kemer'in doğa ile iç içe olan bu bölgesindeki otel, özel plajları ve çocuk kulübüyle öne çıkıyor.

9.2 - Muhteşem (1120 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺7.500, Tatil.com'da.

Swissotel Resort Bodrum Beach, Bodrum:

​​​​​​​

Bodrum'un hareketli bölgelerinden birinde yer alan bu otel, lüksü ve konforu bir arada sunuyor.

8.9 - Çok İyi (1235 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺5.300, Tatil.com'da.

Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum:

​​​​​​​

Bodrum merkeze yakın bir konumda bulunan bu lüks otel, kendine ait bir koyu ve özel plajı bulunuyor.

9.2 - Muhteşem (1056 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺7.200, Booking.com'da.

Rixos Premium Göcek, Göcek:

​​​​​​​

Kendine ait bir koyda, özel plajları ve lüks yatları ile dikkat çeken bu otel, doğayla iç içe bir tatil arayanlar için ideal.

8.8 - Çok İyi (989 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺5.800, Tatil.com'da.

The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts, Bodrum:

​​​​​​​

Kendine ait özel plajı ve lüks spa hizmetleri ile bu otel, lüks ve konforu bir arada sunuyor.

9.1 - Muhteşem (1120 değerlendirme)

Fiyatlar: En düşük fiyat ₺6.500, Booking.com'da.

Six Senses Kaplankaya, Milas:

​​​​​​​