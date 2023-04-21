Aracını gerek trafikte gerekse park halindeyken tam koruma altına almak ancak bunu en uygun maliyetlerle yapmak isteyenler için kasko fiyatlarını belirleyen unsurları bilmek büyük önem taşıyor. Araç ve sürücü özellikleri yanında farklı muafiyet ve ek teminatlar da bu konuda belirleyici oluyor.

Araç bedelinin yüzde 0,99’u ile kapsamlı koruma

Sigortam.net CEO’su Bora Uludüz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Araç fiyatlarındaki artış kasko fiyatlarına etki ediyor ancak bu aynı zamanda sigorta güvencesinde olmayan araç sahiplerinin aldığı riskin de artması anlamına geliyor. Kasko fiyatlarının son bir yıl içindeki seyrine baktığımızda bir araç için oluşturulan minimum poliçe teklifinin, araç kasko bedeline oranı Mart 2022’de yüzde 0,97 iken, Mart 2023’te yüzde 0,99 ile hemen hemen aynı seviyede kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla örneğin 500.000 TL’lik bir araca sahip olan kişi, 4,950 TL ile aracı için yıl boyu geçerli ciddi bir korumaya sahip oluyor.”dedi.

Üçlü kart gösterimi ile araç sahipleri kendileri için en doğru kaskoya yöneliyor

Uludüz; “Araç fiyatlarındaki artış ve günümüzde giderek artan doğal afetler göz önüne alındığında, kazaların neden olduğu maddi kayıpların sürekli arttığı bir dönemde bulunuyoruz. Bunlar da kasko sigortasını temel ihtiyaçlardan biri haline getiriyor. Sigortam.net olarak sunduğumuz üçlü gösterim ile araç sahipleri Türkiye’nin önde gelen 25 sigorta şirketinin, farklı kapsamlardaki kasko tekliflerini en düşük fiyatlı, en geniş kapsamlı ve fiyat-performans dengesi açısından öne çıkan seçenekler bazında görüp, ihtiyaçlarına en uygun seçenekle araçlarını güvenceye alabiliyor. Hasar anında da en fazla 3 saniye içinde müşteri temsilcilerimize ulaşarak ihtiyaç duydukları destekten yararlanabiliyor” diye sözlerine devam etti.

Kasko fiyatlarını belirleyen pek çok kriter mevcut

Kasko tekliflerinin oluşmasında pek çok kriter bulunduğunu da vurgulayan Uludüz, “Örneğin Mart 2023’te genel ortalamada araç minimum poliçe tutarının araç bedeline oranı yüzde 0,99 iken yüzde 60 hasarsızlık oranına sahip bir araç için bu oran yüzde 0,90’a gerileyebiliyor. İstanbul gibi yoğun trafiğe sahip bir şehirde yüzde 1,01’e çıkan oran, Burdur gibi daha sakin bir şehirde yüzde 0,84’e gerileyebiliyor” diye belirtti.

Uludüz’ün verdiği bilgiye göre kasko fiyatlarını belirleyen temel unsurlar şöyle sıralanıyor:

Araç kasko değeri

Araç kasko değeri, aracın üretildiği yıl, markası, türü ve modeli gibi etkenler göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Sigorta şirketleri, bu kriterlere göre her yıl yayınlanan ortalama araç kasko değerleri listesi üzerinde değerlendirmeler yaparak poliçe fiyatlarını belirliyor.

İkinci el piyasası olan ve çok satılan araçlar, kolay parça bulunurluğu ve daha uygun tamir fiyatları nedeniyle sıfır araçlara göre daha uygun bir poliçe değerine sahip oluyor. Bununla birlikte yaşı ilerlemiş ve 10-15 yaşın üzerine ulaşmış araçlarda masrafın fazla olması ve kaza riskinin yüksekliği nedeniyle tutar yükseliyor. Dolayısıyla eski model araçların prim bedelleri yeni modellere göre daha yüksek çıkıyor.

Spor ve aile arabası arasında da kaza riskleri açısından prim fiyatında farklılık görülüyor.

Araç içindeki radyo, klima, televizyon, telefon gibi aksesuarların da teminat kapsamına alınması da kasko fiyatını etkiliyor.

Sigortalının bilgileri

Araç sahibinin yaşı, primi belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Daha büyük yaştakiler için primler daha düşük oluyor.

Sürücünün mesleği, ehliyet yılı, aracın kullanıldığı şehir gibi bilgiler de prime etki ediyor. Sürücünün deneyimli olması, zamanının çoğunu trafikte geçirmeyecek bir mesleğe sahip olması, yoğun trafiği bulunmayan bir şehirde yaşaması primin daha düşük olmasını sağlıyor. Trafik, kaza ve suç oranı yüksek şehirlerde ise kasko fiyatlarında artış görülüyor.

Kasko indirimleri

Aracın güvenliğini sağlamak amacıyla takip cihazı ya da alarm sistemi kullanmak, herhangi bir güvenlik önlemi olmayan araçlara göre daha düşük prim oluşmasını sağlıyor.

Aracın hasar görmesi durumunda hasarın belirli bir miktarının araç sahibi tarafından karşılanması anlamına gelen kasko muafiyetleri de daha düşük poliçe bedelleri oluşturuyor. Sigorta bedeli üzerinden seçilecek yüzde 1-2 oranındaki muafiyetli bir poliçe toplam primde indirim sağlıyor.

Sigorta süresince herhangi bir hasar yaşanmadığında bir sonraki poliçede prim tutarı üzerinden bir miktar hasarsızlık indirimi uygulanıyor. İlk 12 aylık sigorta süresi sonunda yüzde 30 olan bu indirim oranı, 4 yıllık bir hasarsızlık döneminin ardından yüzde 60’a kadar yükselebiliyor.

Ek teminatlar

Kaskoda ana teminatların yanında aracı olumsuz risklere karşı koruyan mini onarım, yol yardımı, ihtiyari mali mesuliyet, orijinal cam gibi ek teminat seçenekleri bulunuyor. Bunların limit ve içerikleri de poliçe fiyatında etkili oluyor.

Kaza anında karşı araca verilen zararları ödemeyi sağlayan İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM), zorunlu trafik sigortası limitinin üzerinde kalan hasarların da güvence altına alınmasını sağlıyor. Örneğin limitsiz İMM, karşı araca verilen masraf ne kadar yüksek olursa olsun kasko ile karşılama imkanı veriyor. Teminatı artıran bir unsur olsa da sağladığı güvencenin yüksekliği nedeniyle İMM önemli ek teminatlar arasında değerlendiriliyor.

Aracın kullanılmaz hale gelmesi durumunda sigorta şirketi tarafından ikame araç temin edilmesi de ek teminatlar kapsamında yer alır. Tamir sürecinde araçsız kalma nedeniyle çok sıkıntı yaşamayacaklar bu ek teminattan feragat ederek daha düşük prim ödeyebiliyor.

Karşı tarafın olay sebebiyle duyduğu sıkıntının az da olsa giderilmesini amaçlayan manevi tazminat olayın meydana geliş şekline göre ortaya çıkabilen bir maliyet. Manevi tazminat talebi, ek sözleşme ile kasko teminatları kapsamına alınabiliyor.

Hassas yüzeyleri nedeniyle birçok riske maruz kalan araç camları, kazanın neden olduğu etkiler neticesinde de hasar görebiliyor. Bu yüzden cam yüzeyler için özel olarak sunulan cam kırılması sigortası da ek teminatlar arasında sayılabiliyor.

Aracın hasarlı parçasının onarımının imkansız olduğu durumlarda yedek parça temini ile ilgil iproblemlerin önüne geçmek için yedek parça teminatından yararlanılabiliyor.

Servis geçerliliği teminatı, ek ücret ödemeden sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu servislerde onarım yaptırma imkanı sağlıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ