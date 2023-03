Ramazan ayının başlamasıyla birlikte et fiyatlarının yüksek olmasından dolayı daha uygun et için Et ve Süt Kurumu (ESK), Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri ile protokol imzalamıştı. Buna göre Et ve Süt Kurumu tarafından kıymanın kilogramı 140, kuşbaşının ise 150 liradan satışa sunulmuştu. Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde ise kıymanın kilosu 190, kuşbaşının ise 210 liradan satılacağı belirtilmişti. Fakat bu açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığı, göz göre göre toplumu kandırdıklarını belirten vatandaşlar gerek marketlerde gördükleri fiyat karşısında ve gerekse sosyal medyadan bu duruma isyan ederek tepki gösteriyor.

İmzalanan protokol kapsamında satışa sunulan ucuz etin yalan olduğunu belirten vatandaşlar et reyonunda ucuz et bulamadı. Eşimle birlikte açıklanan fiyatlardan et almak umuduyla gittiğim Bağcılar Demirkapı mahallesindeki Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nden ne yazıkki biz de herkes gibi elimiz boş döndük. Çünkü açıklanan rakamlarla satışta olan fiyat arasında uçurumlar var. Burada kıymanın kilosunun fiyatı 272 lira, kuşbaşının ise 309 liraydı. Kasap reyonana ucuz et almak umuduyla gelenlerin gördükleri fiyat karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedikleri gibi bu yalan karşısında da oldukça kızgın olduklarına da bizzat şahit oldum. Hatta gazeteci olduğumu öğrenenler “Lütfen yazın bu yüzsüzlerin yalanlarını” dediler.

UCUZ ET SATMADILAR, REKLAM YAPTILAR

Peki hal böyle iken Tarım ve Ticaret bakanlıklarının bu fahiş fiyatlara ve halkı kandıran fiyat uygulamasına ne tür yaptırımlar yapacağı şimdiden merak konusu açıkcası. Çünkü açıklanan rakamlarla et satmayanlar bedava reklam yapıp, müşteri çekti. Bakalım, bekleyeceğiz ve göreceğiz. Kısacası ucuz etten geriye vatandaşa ucuz et satıldığını gösteren reklam kokan haber görüntüleri kaldı. (HABER VE FOTO: ENGİN ÇAĞLAR)