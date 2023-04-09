Özellikle stres, yorgunluk, soğuk algınlığı ve bazı hormonsal değişiklikler, uçuk olacak bölgede daha önceden karıncalanma, kaşınma,deride kaşınma ve yanma hissiyle kendini belirtir. Oldukça acı veren uçuk, evde yapılabilecek bazı bitkisel yöntemler ile hızlıca geçirilebilir.

Sirke ve Bal

Antiviral özellik taşıyan sirke ve bal uçuğun iyileşmesinde yardımcı olacaktır. Bir yemek kaşığı balı biraz sirkeyle karıştırıp pamuk yardımıyla uçuğun üzerine uygulayabilirsiniz.

Süt

Süt uçuğun iyileşmesini hızlandırır. Bir pamuğu süte batırın ve doğrudan uçuğun üzerine uygulayın. Bu yöntem daha çok uçuk yeni çıkmaya başladığında faydalı olur.

Sarımsak

Mikrop öldürücü özelliği sayesinde en güçlü antibiyotiklerden olan sarımsağı uçuğu geçirmede kullanabilirsiniz. 1 diş sarımsağı ezin ve uçuk olan yere günde 4-5 kez uygulayın.

Aloe Vera Jeli

İçerdiği antioksidan vitaminler ve minerallerle aloe vera jeli uçuğun iyileşmesinde kullanılabilir. Uçuk olan yere aloe vera jeli sürerek uçuğun iyileşmesini hızlandırabilirsiniz.

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