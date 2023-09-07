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Bu bağlamda Büyükşehir’in Ücretsiz Spor Okulları’nda yeni dönem 12 ilçede 8 Eylül Cuma günü (yarın) başlayacak. 06-14 yaş aralığındaki öğrenciler haftada 2 gün birer saat alanında uzman antrenörlerden eğitim alacak. Öğrenciler atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, güreş, masa tenisi, satranç, voleybol ve yüzme branşlarında eğitim alabilecek. Kış dönemi spor eğitimleri 14 Haziran 2024 tarihinde son bulacak.

BAŞVURULAR KILAVUZ GENÇLİK’TEN

Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Ücretsiz Yaz Spor Okulları’na 06-14 yaş aralığındaki öğrencilerin katılabilecek. Başvurular, https://kilavuzgenclik. kocaeli.bel.tr adresinden ‘SPOR OKULLARI’ bölümünden online olarak yapılacak. Spor okulları ile ilgili detaylı bilgi Büyükşehir’in 153 numaralı telefonundan alınabilir.

FAALİYET GÖSTERECEK SPOR SALONLARI

Ücretsiz Spor Okulları Başiskele ilçesinde Vezirçiftliği Spor Salonu, Çayırova ilçesinde Hasan Tahsin Ortaokulu Spor Salonu ve İstiklal Orta Okulu Spor Salonu, Darıca ilçesinde Bağlarbaşı Spor Salonu, Derince ilçesinde Şehit Osmangazi Çetingöz Spor Salonu, Gebze ilçesinde GEBZESEM Spor Salonu, Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi ve Gebze Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu, Gölcük ilçesinde Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievi, Mücahit Tunçbilek Spor Salonu, İzmit ilçesinde SEKASEM Spor Salonu, 50. Yıl Spor Salonu ve Vinsan Cimnastik Spor Salonu, Kandıra ilçesinde Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Spor Salonu, Karamürsel ilçesinde Karamürsel Belediyesi Spor Salonu, Kartepe İlçesinde Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu, Körfez ilçesinde ise Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’nda faaliyet gösterecek.