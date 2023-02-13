"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde YKS'ye hazırlanan birçok öğrenci, evlerinin yıkılması ya da hasar alması nedeniyle sınava hazırlandıkları kitaplarına ulaşamazken motivasyonları da olumsuz etkilendi.

İstanbul'da yaşayan bir grup üniversite öğrencisi, gönüllü olarak, YKS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz mentorluk ve kaynak kitap desteği sağlayan "12 Mentorluk" adında bir proje başlattı.

Sınava hazırlanan öğrencilerin yaşadığı stresin ve zorlukların en aza indirilmesi hedeflenen proje için bir araya gelen gönüllü gençler, Maltepe'de bir okulun bilgisayar sınıfında kurdukları atölyede hazırlıklarını sürdürüyor.

- Proje, 20 Şubat'ta faaliyete geçecek

Proje Koordinatörü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi İbrahim Hakkı Ertürk, yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde öğrencilere yönelik bir şeyler yapmak amacıyla sosyal medyada "Sekiz 12 SU" adında, öneri, motivasyon ve mizahi içerikler üreten gönüllü bir ekip kurduklarını söyledi.

Depremzede öğrencilere nasıl fayda sağlayabileceklerini tartışırken bu proje fikrinin geliştiğini belirten Ertürk, "Üniversite sınavına hazırlanırken bize mentorluk desteği çok faydalı olmuştu. O yüzden yakın zamanda üniversite sınavına giren ve derece yapan öğrenciler olarak biz de bu sistemi kurmaya karar verdik." dedi.

Afetten etkilenen öğrencilerle daha etkili ve düzgün bir iletişim kurabilmek için psikolojik danışmanlarla ve psikologlarla çalıştıklarının altını çizen Ertürk, "Kitap fiyatları çok pahalı olduğu için de bir kitap zinciri oluşturduk. Kurduğumuz web sitesi üzerinden kitap bağışında bulunabilir ya da ihtiyacınız olan kitabı temin edebilirsiniz. Bu projeyle gönüllüler ve depremzede öğrenciler arasında adeta köprü görevi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurulan web sitesinden mentorluk başvurusu yapılabildiği gibi mentor desteği almak isteyen öğrencilerin de ilgili formu doldurarak talepte bulunabileceğini anlatan Ertürk, depremzede öğrencilerin üniversite sınavına kadar ücretsiz mentorluk hizmetinden faydalanabileceğini kaydetti.

Ertürk, projenin 20 Şubat'ta faaliyete başlayacağını sözlerine ekledi. (AA)