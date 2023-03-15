Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, her bölümüyle seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. Türkan ve Somer arasında sular durulmak bilmiyor.

Bir türlü Türkan'ı eve getirmeye ikna edemeyen Somer, eve tek başına dönüyor. İzlediği düğün videosunun etkisiyle gördüğü rüyada evliliklerinde çok mutlu olduğunu gören Somer, aldığı gelinlikle Türkan'ın kapısına dayanıyor.

Geçmişte yaşattığı acılardan dolayı özür dileyen Somer, geçmişi unutturmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Türkan'ın yumuşadığı sırada gelen telefonla herşey allak bullak oldu.

Son çare kayınbabasına giden Somer, Sadık ile plan yaptı. Nesrin'in evinde kalabalık bir yemek veren Sadık, kızı Türkan'ı getirmeyi başarır. Yemekte somerle, karşılaşan Türkan, yemeğin bilerek düzenlendiğini fark eder. Somer'e karşı yumuşamaya başlayan Türkan, önümüzdeki bölümlerde bu küslüğü devam ettirip etmeyeceği merak konusu oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi