Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, her bölümüyle seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor.  Türkan ve Somer arasında sular durulmak bilmiyor.

HABERLER || Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde neler oldu? - Magazin Haberleri - Milliyet

Bir türlü Türkan'ı eve getirmeye ikna edemeyen Somer, eve tek başına dönüyor. İzlediği düğün videosunun etkisiyle gördüğü rüyada evliliklerinde çok mutlu olduğunu gören Somer, aldığı gelinlikle Türkan'ın kapısına dayanıyor.

Üç Kız Kardeş'te Türkan'dan Somer'e çok ağır sözler! - Aktuel 53Aktuel 53

Geçmişte yaşattığı  acılardan dolayı özür dileyen Somer, geçmişi unutturmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Türkan'ın yumuşadığı sırada gelen telefonla herşey allak bullak oldu.

Özer öldü mü? Somer ve Türkan boşanacak mı? Üç Kız Kardeş 37. bölümde neler oldu? - Son Dakika Magazin Haberleri

Son çare kayınbabasına giden  Somer, Sadık ile plan yaptı. Nesrin'in evinde kalabalık bir yemek veren Sadık, kızı Türkan'ı getirmeyi başarır. Yemekte somerle, karşılaşan Türkan, yemeğin bilerek düzenlendiğini fark eder. Somer'e karşı yumuşamaya başlayan Türkan, önümüzdeki bölümlerde bu küslüğü devam ettirip etmeyeceği merak konusu oldu.

Üç Kız Kardeş'in 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Türkan ve Somer... - Magazin Haberleri

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi