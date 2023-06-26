Adıyaman, Hatay ve Gaziantep'e üç yeni vali ataması yapıldı.

Osman Varol Adıyaman Valisi olarak atanırken, Mustafa Masatlı Hatay Valisi, Kemal Çeber'de Gaziantep Valisi olarak atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adıyaman Valisi Osman Varol Kimdir?

Osman Varol, 1976 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine adım atan Varol, kariyeri boyunca birçok ilçede kaymakamlık yapmış ve Batman Vali Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. İngiltere'de doktora yapmış ve son olarak 2020 yılından bu yana Ağrı Valisi olarak görev yapan Varol, Adıyaman Valisi olarak atanmıştır.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı Kimdir?

Mustafa Masatlı, 1969 yılında Çorum Sungurlu'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalı programını tamamlamıştır.

1994 yılında Tokat Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı. Küre, Yapraklı Kaymakam Vekilliği, Ulaş, Bahçesaray, Demre, Alaçam, Gerede Kaymakamlığı, Tekirdağ Vali Yardımcılığı, Tekirdağ İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Kayseri Vali Yardımcılığı, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı, Ardahan Valiliği görevlerinde bulunan Masatlı,2020 yılından bu yana Amasya valiliği görevini yapmış ve son olarak Hatay Valisi olarak atanmıştır.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber Kimdir?

Kemal Çeber, 1972 yılında Tokat Artova'da dünyaya gelmiştir. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur.

1994 yılında kaymakam adayı olarak başladığı mülkî idare amirliğinde sırasıyla Karamanlı, Hozat, Gölhisar'da kaymakam, Karabük'te vali olarak görev yapmış ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde, 1 yıl süreyle hukuk müşaviri olarak çalışmıştır. 2007 yılında mülkiye başmüfettişliğine atanan Çeber, 7 yıl süren başmüfettişlik görevinin ardından 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevlendirilmiştir. 2018 yılından bu yana Rize Valisi olarak görev yapan Çeber, Gaziantep Valisi olarak atanmıştır.