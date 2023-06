Games Showcase etkinliğinde Ubisoft'un en büyük sürprizi, Tom Clancy’s The Division 2 ve Avatar: Frontiers of Pandora oyunlarının arkasındaki ekip olan Massive Entertainment tarafından geliştirilen yeni Star Wars oyunu 'Star Wars: Outlaws' oldu. Yeni oyunun duyurusu, oyunun sinematik fragmanı ile birlikte yapıldı.

Star Wars: Outlaws, bir açık dünya oyunu olarak tasarlandı. 2024 yılında çıkış yapacak oyun, The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi filmleri arasındaki olayları konu alacak. Oyun hakkında ne beklememiz gerektiğini ise yayınlanan fragmanın açıklama kısmı belirliyor.

Star Wars: Outlaws'ta, oyuncular Kay Vess adlı karakteri yönetecekler ve Vess'e arkadaşı Nix eşlik edecek. Oyunda, hem ikonik hem de yeni gezegenleri keşfetmek mümkün olacak. Kullanıcılar, galaksinin en aranan suçlularından biri olacak ve bu süreçte galaksinin diğer suçlularıyla da mücadele etmek zorunda kalacaklar.

Star Wars: Outlaws hakkında şu anda bildiklerimiz bu kadar. Ancak Ubisoft'un pazartesi günü gerçekleştireceği Ubisoft Forward etkinliğinde, oyunla ilgili daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor. Oyunun heyecan verici sinematik fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz