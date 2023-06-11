Ubisoft Store'da Forward Sale kampanyası başladı. Bu kampanya ile Assassin's Creed ve Far Cry serileri gibi AAA kalitedeki oyunlar büyük indirimlere sahip oldu. İşte kampanya kapsamında öne çıkan oyunlar:

Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition: %70 indirimle 1.649 TL'den 494.70 TL'ye düştü.

Far Cry 6: 1.399 TL yerine 419 TL.

Watch Dogs Legion Gold Edition: %80 indirimle 1.169 TL'den 233.80 TL'ye düştü.

Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition: 1.399 TL yerine 279.80 TL.

Kampanyada indirime giren diğer oyunlar ve indirimli fiyatları ise şu şekilde:

Assassin’s Creed Origins: 104,85 TL (-85%)

Assassin’s Creed Odyssey: 139,80 TL (-80%)

Assassin’s Creed Revelations: 59.07 TL (-67%)

Assassin’s Creed: 44.75 TL (-75%)

Far Cry 5: 104.85 TL (-85%)

Far Cry 3: 57.25 TL (-75%)

Far Cry 2: 35.70 TL (-70%)

Far Cry: 35.70 TL (-70%)

Far Cry Primal: 147,25 TL (-75%)

Ghost Recon Wildlands: 117.80 TL (-80%)

Anno 1800: 174,75 TL (-75%)

The Settlers: New Allies: 468.33 TL (-33%)

Riders Republic: 174.75 TL (-75%)

The Crew 2 Special Edition: 69.90 TL (-90%)

For Honor: 87.25 TL (-85%)

Monopoly Plus: 71.60 TL (-60%)

Ayrıca sepetinizde UBISOFT20 kupon kodunu kullanarak, ek olarak %20 indirim de kazanabilirsiniz. Ubisoft Forward Sale kampanyası, 21 Haziran’a kadar sürecek.