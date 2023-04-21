Uber, deprem bölgesine destek olmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Tüm Uber kullanıcıları Hatay’da Uber uygulaması üzerinden Uber Taksi çağırabilecekler. Taksi sürücüleri Uber uygulaması üzerinden gerçekleşen yolculuklar için Uber’e herhangi bir hizmet bedeli ödemiyor olacak.

Uber Türkiye, İsrail, Malta CEO’su Neyran Bahadırlı, “Deprem bölgesini desteklemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalara devam ediyoruz. Hatay’daki şehir içi ulaşıma ve deprem sonrası yardım çalışmalarına teknolojimiz ile katkı sağlamak amacıyla Hatay’da taksilerden hizmet bedeli almadan faaliyetlerimizi başlatıyoruz” dedi.

Tüm Uber kullanıcıları, Hatay’da güvenli bir yolculuk için Uber Taksi çağırabilecekler. Uber, bölgedeki ulaşıma katkı sağlamak ve yardım çalışmalarını desteklemek için tüm kullanıcılarına yalnızca Hatay’da geçerli 70 TL’ye kadar bir (1) adet ücretsiz Uber Taksi yolculuğu hediye ediyor. Hatay’daki tüm Uber kullanıcıları MERHABAHATAY kodu ile ücretsiz yolculuk imkanından faydalanabilirler.

Kullanıcılarının dakikalar içinde diledikleri yere ulaşmalarını sağlayan ulaşım teknolojisi platformu Uber, her yolculukta sigorta koruması, GPS üzerinden yolculuk takip imkânı, sürücü kalite kontrol sistemi ve sürücü ve yolcu puanlama sistemi ile her zaman yüksek güvenlik standartları sağlamayı hedefliyor.

Uber uygulaması nasıl çalışır

1. Uygulamayı akıllı telefonunuza indirin.

2. Şehrin herhangi bir yerinden Uber uygulamasını açın, varış noktanızı girin ve yolculuğunuz için bir taksi çağırın.

3. Uber Taksi’yi uygulama üzerinden takip edin, taksinin sizi almak için kaç dakika içinde varacağını ve sürücü ile ilgili tüm bilgilerin yanı sıra aracın model ve plaka numarasını takip edin.

4. Uber uygulamasında Cüzdan sekmesindeki Promosyonlar bölümüne MERHABAHATAY kodunu ekleyin, Uber Taksi çağırın ve 70 TL’ye kadar ücretsiz yolculuğunuzun keyfini çıkarın.

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