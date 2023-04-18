İki gün boyunca sürecek etkinlikte dünyanın en iyi Düellocuları üç farklı Yu-Gi-Oh! oyununda şampiyonluk için yarışacaklar

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI), merakla beklenen Yu-Gi-Oh! Dünya Şampiyonası (WCS) 2023'ün resmi tarihlerini ve lokasyonunu duyurdu. En son 2019'da düzenlenen turnuva, bu yıl 5-6 Ağustos tarihlerinde Japonya'da bulunan Tokyo Big Sight'ta (Tokyo Uluslararası Sergi Merkezi) gerçekleşecek.

Yu-Gi-Oh! WCS 2023, Yu-Gi-Oh! RESMİ KART OYUNU, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS ve ilk kez böyle bir şampiyonada yer alacak Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL için üç farklı turnuva içerecek.

KONAMI ayrıca Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS ve Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL için eleme turlarının ayrıntılarını açıkladı. Tüm Düellocular, Yu-Gi-Oh! WCS 2023 Elemelerinde yer almak ve ardından şampiyonada bizzat mücadele etme şansını yakalamak için direkt dijital olarak oyun içi rekabet edebilecek.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL WCS 2023 Elemeleri 16 Mayıs'ta, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS WCS 2023 Elemeleri ise 30 Mayıs'ta başlıyor.

Her iki oyun için WCS 2023 Elemelerinin tam programı şu şekilde:

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL 1. Aşama – 12:00, 16 Mayıs – 11:59, 29 Mayıs (UTC+8)

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL Bölgesel Elemeler – 13:00 26 Mayıs – 11:59, 29 Mayıs (UTC+8)

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS 1. Aşama – 15:30, 30 Mayıs – 12:59, 12 Haziran (UTC+8)

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS Bölgesel Elemeler – 13:00, 9 Haziran – 12:59, 12 Haziran (UTC+8)

"Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL" WCS 2023 Finallerinin formatının, dünya çapındaki en güçlü Düelloculardan oluşan sekiz takımın Şampiyonayı kazanmak için mücadele ettiği Takım Savaşı (Team Battle) olacağı belirtiliyor.

Yu-Gi-Oh! TCG için Yu-Gi-Oh! WCS 2023 eleme sürecinin son aşamaları, bu yaz Avrupa ve Okyanusya'daki şampiyonalara davet edilen düellocularla gerçekleşecek. Yu-Gi-Oh! Avrupa Şampiyonası, Hollanda'nın Utrecht kentindeki Jaarbeurs sergi merkezinde 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor.

Dünyaca ünlü Yu-Gi-Oh! KOLEKSİYON KART OYUNU, 80’den fazla ülkede, 9 dilde yayınlanmaya ve her yaştan oyunseverin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi