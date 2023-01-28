Rusya: Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı kalibrede bir lider

Protesto gösterileri sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı. (AA)

Aldığı yaralardan dolayı hastaneye kaldırılan siyahi gencin, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Memphis'te FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki Tire Nichols, 7 Ocak'ta Memphis polisince "dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle" durdurulmuştu. Tutuklamaya karşı çıkan genç polis tarafından feci şekilde dövülmüşü.