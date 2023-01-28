Memphis'te FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki Tire Nichols, 7 Ocak'ta Memphis polisince "dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle" durdurulmuştu. Tutuklamaya karşı çıkan genç polis tarafından feci şekilde dövülmüşü.
Aldığı yaralardan dolayı hastaneye kaldırılan siyahi gencin, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Söz konusu darp videosunun yayınlanmasından sonra Nichols'ın ölümüne yol açan 5 polis hakkında dava açılması bekleniyor.
Protesto gösterileri sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı. (AA)
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