Twitter'a rakip olacağı söylenen Bluesky, Android uygulamasında da kullanıma sunuldu. iOS'un ardından yayınlanan uygulama Twitter'a oldukça benzer bir deneyim sunuyor. Bluesky uygulamasını indirip kullanmak şimdilik davetiye kodu ile yapılıyor.

Bluesky, iOS'un ardından Android için de yayınlandı. Bluesky'da paylaşılan gönderiler beğenilip, alıntı yapılabilecek. Ayrıca diğer kullanıcıların paylaşımlarına yorum da yapılabilecek.

NASIL KULLANILACAK?

Tüm iPhone sahipleri, App Store kullanarak Blusky'ı indirebilir. Ancak iş kullanmaya geldiğinde durum değişiyor. Geliştirici ekip, şu an için bir davetiye programı oluşturmuş durumda. Uygulamayı indirip davetiye kodu almak için başvuru yapan kullanıcılar ancak bu başvurunun kabul edilmesi halinde Bluesky'ı kullanmaya başlayabilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ