Twitter yine bir değişikliğe gidiyor. Platformda altyazıları aktif etme, videoları indirebilme gibi özelliklerin yakında kullanıcılara sunulması planlanıyor.

Twitter'ın Ürün Tasarımcısı Andrea Conway, Twitter video paylaşım menüsünün değiştirildiğini açıkladı.

Değişimin ardından altyazıları aktif etme, videoyu indirme, paylaşma gibi seçenekler bulunacağı kaydedildi.

Bu yeniliğin tüm kullanıcılara mı yoksa sadece Twitter Blue sahiplerine mi açık olacağı ise merak konusu oldu. İSTANBUL (İGFA)

excited to start doing more with media on twitter pic.twitter.com/ctOVYAYHfZ